El UFC 333 llega este sábado 24 de octubre a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con dos títulos en juego y una cartelera que destaca en el cierre del calendario de 2026. Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev encabeza la velada por el campeonato de peso pluma , mientras que Petr Yan vs. Merab Dvalishvili completa la doble cita titular entre figuras de las divisiones más ligeras de la UFC. Para ver la pelea EN VIVO y EN DIRECTO de las Artes Marciales Mixtas, podrás hacerlo por la señal oficial de HBO Max vía TV y streaming online.

Para Volkanovski (28-4), la pelea representa algo más que la segunda defensa de su actual reinado: el australiano busca convertirse en el primer peleador del peso pluma de UFC en alcanzar nueve victorias en combates de campeonato. A sus 38 años recién cumplidos, “Volk” llega tras recuperar el cinturón ante Diego Lopes en abril de 2025 y vencer nuevamente al brasileño por decisión unánime en febrero de 2026. Ahora, frente a Evloev, intentará sumar otro hito a su trayectoria.

¿Dónde ver HBO Max EN VIVO, UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?

El evento de este sábado 24 de octubre es UFC 333, no UFC 33. La velada se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi, con Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev como combate principal y Petr Yan vs. Merab Dvalishvili como pelea coestelar.

HBO Max confirma su transmisión en España, mientras que en Reino Unido se podrá seguir mediante TNT Sports dentro de la plataforma. En Países Bajos, HBO Max también incluye UFC en su oferta deportiva, aunque conviene comprobar la ficha específica del evento antes de contratar.

País o territorio ¿Dónde ver la transmisión? Suscripción necesaria Horario del sábado 24 de octubre España HBO Max, con cobertura de Eurosport Plan HBO Max Premium con Complemento de Deportes o Plan HBO Max DAZN, según el comunicado oficial del evento Preliminares: 18:00. Cartelera principal: 20:00, hora peninsular. En Canarias: 17:00 y 19:00, respectivamente Reino Unido TNT Sports a través de HBO Max Plan TNT Sports o un paquete de HBO Max que incluya TNT Sports Cartelera principal: 19:00, hora local Países Bajos HBO Max, dentro de su oferta de deportes Suscripción a HBO Max más el complemento Sports Referencia de la cartelera principal: 20:00, hora local, equivalente al horario anunciado en España

Cómo ver UFC 333 en HBO Max desde España

En España, HBO Max comenzará la cobertura a las 18:00, hora peninsular, con las peleas preliminares; la cartelera principal arrancará a las 20:00 . El comunicado identifica dos modalidades de acceso: HBO Max Premium con Complemento de Deportes y el Plan HBO Max DAZN.

Por ello, antes de contratar o intentar reproducir la velada, es importante comprobar que la cuenta incluya una de esas opciones y no únicamente una suscripción de entretenimiento. La narración estará a cargo de Jorge Lera, César Alonso y Gonzalo Campos, del equipo de Eurosport.

Cómo ver UFC 333 EN VIVO desde Reino Unido y Países Bajos

En Reino Unido, el acceso se realiza mediante TNT Sports dentro de HBO Max . El servicio permite contratar un plan independiente de TNT Sports o un paquete que lo incluya, y su calendario oficial recoge UFC 333 para el sábado 24 de octubre. La cartelera principal está anunciada para las 19:00, hora británica. No obstante, TNT Sports señala que determinados eventos se distribuyen mediante Box Office, por lo que no conviene dar por hecho que cualquier suscripción básica cubra la velada.

En Países Bajos, HBO Max incluye UFC en el complemento Sports de su oferta de 2026 . Esta información respalda la disponibilidad de la competición, pero no sustituye la confirmación individual de UFC 333: antes de suscribirse exclusivamente para este evento, el usuario debe verificar que la velada figure en la programación local y comprobar qué parte de la cartelera estará disponible.

¿A qué hora ver UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?

UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por Paramount+ el sábado 24 de octubre de 2026 en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos habilitados, incluido Brasil

País o región Preliminares tempranas Preliminares Cartelera principal México — Ciudad de México 08:00 10:00 12:00 Guatemala 08:00 10:00 12:00 El Salvador 08:00 10:00 12:00 Honduras 08:00 10:00 12:00 Nicaragua 08:00 10:00 12:00 Costa Rica 08:00 10:00 12:00 Perú 09:00 11:00 13:00 Colombia 09:00 11:00 13:00 Ecuador — territorio continental 09:00 11:00 13:00 Panamá 09:00 11:00 13:00 Bolivia 10:00 12:00 14:00 Venezuela 10:00 12:00 14:00 República Dominicana 10:00 12:00 14:00 Puerto Rico 10:00 12:00 14:00 Argentina 11:00 13:00 15:00 Uruguay 11:00 13:00 15:00 Paraguay 11:00 13:00 15:00 Chile — Santiago 11:00 13:00 15:00 Brasil — Brasilia y São Paulo 11:00 13:00 15:00 Estados Unidos — Nueva York / Miami 10:00 12:00 14:00 Estados Unidos — Chicago 09:00 11:00 13:00 Estados Unidos — Denver 08:00 10:00 12:00 Estados Unidos — Los Ángeles 07:00 09:00 11:00 España — península y Baleares 16:00 18:00 20:00 España — Canarias 15:00 17:00 19:00 Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi 18:00 20:00 22:00