El Campeonato Nacional Ronex 2026 elevó por completo la temperatura del automovilismo nacional este domingo 19 de julio con la celebración de su esperada segunda fecha. Ante una gran expectativa de la comunidad motor, el exigente circuito del Ronex Park fue el escenario perfecto para adelantamientos al límite y una exhibición técnica impecable que redefinió los lideratos de la temporada.

Además del espectáculo en la pista, los miles de asistentes disfrutaron de una jornada única gracias a la instalación de una pantalla gigante en las zonas de tribuna para seguir la gran final del Mundial 2026, consolidando un ambiente de fiesta completa y entretenimiento familiar.

La jornada deportiva estuvo marcada por una intensa competitividad en todas las categorías, demostrando que en este campeonato nadie tiene el puesto asegurado. La gran sorpresa de la tarde se vivió en la competitiva categoría Crosscar, donde Diego Heilbrunn firmó una gran actuación para adjudicarse el primer lugar, dejando atrás a Joaquín Landa y relegando al vigente líder de la primera fecha, Fredie Blume, a la tercera posición del podio.

Por su parte, la división RX vio consagrarse a Fernando Dreyfuss en lo más alto del podio tras una carrera impecable, seguido por Paul Abanto y Franco Sánchez. En la categoría UTV, Oscar Montes se impuso con autoridad en un mano a mano electrizante frente a Álvaro Rivera. Las dos ruedas no se quedaron atrás: Luciano Rodríguez se llevó las palmas en Mecánica Nacional y Flavio Castro ratificó su gran momento al coronarse en la exigente Velocross Pro.

Tras una jornada de competencia extrema, estos son los podios oficiales de la segunda fecha del campeonato nacional:

Categoría Crosscar

Diego Heilbrunn Joaquín Landa Fredie Blume

Categoría RX

Fernando Dreyfuss Paul Abanto Franco Sánchez

Categoría RX Fuerza Libre

Ángel Valtayo

Categoría UTV

Oscar Montes Álvaro Rivera

Categoría Velocross Pro

Flavio Castro Manuel Medina Renzo Cecchi

Categoría Mecánica Nacional

Luciano Rodríguez Kervis Muchotrigo Yerson Machuca

El Campeonato Nacional Ronex 2026 continuará con su tercera fecha el próximo 27 de septiembre, prometiendo mantener las emociones al límite.

Calendario 2026:

Primera fecha: 26 de abril (Realizada)

Segunda fecha: 19 de julio (Realizada)

Tercera fecha: 27 de septiembre (Próxima)

Cuarta fecha: 01 de noviembre

Quinta fecha: 06 de diciembre

Ronex Race agradece a Estaciones AVA, Segway, Concrefab, Can Am Perú, Facilita, K2, CDC, Refri Perú, MK91, piezas clave que hacen posible el desarrollo de esta carrera.