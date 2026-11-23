La emoción de la Fórmula 1 se apoderó de Lima con la F1 Paddock Party, evento organizado por Heineken en el Convexia Expo Center, donde los aficionados al automovilismo se reunieron para disfrutar en vivo del Grand Prix de Las Vegas. La celebración formó parte de la campaña ‘Los fans tienen más amigos’, que destaca cómo una pasión compartida puede generar nuevas conexiones, acercar a las personas y dar lugar a nuevas amistades.

La jornada contó con la participación de reconocidas figuras como Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Miranda Capurro y Mario Hart, quienes se sumaron a otros invitados y apasionados por las carreras para disfrutar de esta celebración. Los asistentes pudieron poner a prueba sus habilidades en simuladores de conducción, participar en desafíos de Pit Stop y recorrer diferentes espacios inmersivos inspirados en el universo de la F1.

“En Heineken creemos que las mejores experiencias se disfrutan cuando se comparten. Por eso, a través de nuestra alianza con la Fórmula 1, buscamos que los fanáticos no solo vivan la emoción de las carreras, sino que también encuentren nuevas oportunidades para conectar con otras personas que comparten sus mismos intereses. Esa es la esencia de ‘Los fans tienen más amigos’, nuestra plataforma de patrocinios”, señaló Giuliana Dongo, directora de Marketing de Heineken y Amstel.

La experiencia también incluyó una zona gastronómica y una pantalla gigante para seguir cada momento de la competencia. La música y el espectáculo tuvieron un papel importante con una presentación audiovisual de percusión y banderas LED, acompañada de sonidos característicos de la Fórmula 1. Además, una barra central de 360° se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para compartir la jornada.

Con esta iniciativa, Heineken continúa acercando la emoción de la Fórmula 1 al público peruano mediante experiencias que llevan la pasión por las carreras más allá de las pistas y generan espacios para disfrutar y conectar en compañía.