Ignacio Buse es campeón del ATP Winston-Salem. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse es campeón del ATP Winston-Salem. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

es campeón del 2026 tras derrotar al británico Arthur Fery en la final del torneo. El tenista peruano se impuso por 2-0, con parciales de 6-3 y 6-2, y conquistó así el título más importante de su carrera. Con este triunfo, Buse se convirtió en el tenista más joven en ganar el Winston-Salem Open y ascendió hasta el puesto 30 del ranking mundial. Además, el peruano formará parte del equipo nacional que disputará la próxima serie de Copa Davis.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC