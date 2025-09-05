En una temporada de ensueño, Ignacio Buse sigue acumulando victorias y peleas por títulos que brindan ascenso a su carrera como profesional. El tenista peruano de 21 años clasificó a la final del Challenger 125 de Sevilla, luego de vencer por 2-1 (6-7, 6-2 y 6-3) al español Daniel Mérida. De esta manera, aseguró su boleto en la última instancia de la competencia.

Con casi tres horas de partido, Ignacio Buse sufrió más de la cuenta para poder vencer a su rival de turno. La primera raqueta nacional cayó en el primer set, pero logró una remontada importante para poder sumar un nuevo logro personal, clasificando así a su tercera final del año.

Sin dudas, el primer set fue la escena que se llevó mayores miradas en este partido porque se definió con tie-break (6-7) y la victoria fue para Mérida. ‘Nacho’ no estuvo preciso en el saque desde su campo, por lo que le brindó la oportunidad al rival de tener mayor dominio. Ya en los dos restantes, todo fue el peruano.

Buse goza de buen físico, producto de su continuidad y momento como profesional. De esta manera, comenzó sacar ventaja a Mérida que tuvo que ser atendido por un fisio, mientras que Ignacio mejoró también los problemas del servicio.

Con un buen ritmo, Buse llevó un 6-2 y 6-3 que lo llevó alcanzar una nueva final de su carrera y el segundo título Challenger de la temporada, contando el Challenger Heilbronn que sucedió en el mes de junio, donde ganó la final ante Guy Den Ouden en Países Bajos.

Este resultado también sirvió para que Ignacio Buse ingrese al ‘top 130′ del ránking mundial y una victoria en la final lo colocará en el top 100. El partido decisivo de esta competencia se realizará el domingo 7 de setiembre y se medirá ante el ganador del duelo entre el argentino Genaro Olivieri (259°) y el serbio Dusan Lajovic (128°).

Cabe resaltar que Perú enfrentará a Portugal por el Grupo I Mundial de la Copa Davis, en partidos a desarrollarse en Lima entre el 12 y 13 de setiembre. El equipo capitaneado por el histórico Luis Horna está integrado por Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Alexander Merino.

Ignacio Buse, incluido en el programa Lima 2027 del IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la incorporación del tenista nacional Ignacio Buse al Programa Lima 2027, iniciativa que brinda apoyo integral a los deportistas y paradeportistas rumbo a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. La decisión responde a los importantes resultados que el joven de 21 años viene alcanzando en el circuito profesional de tenis.

Buse ha consolidado un notable desempeño este año, destacando con su primera victoria en un torneo ATP en el EFG Swiss Open Gstaad 2025 y su título en el Challenger de Heilbronn 2025. Además, acumula tres títulos ITF en Mendoza, Zapopan y Vich.

“Agradezco al IPD por este importante apoyo en beneficio de los deportistas. Me comprometo a seguir creciendo en el tenis y conseguir más triunfos para el país. Ya estamos cerca de la Copa Davis y para mí será un gran honor jugar en la cancha ‘Hermanos Buse’, por tratarse de mi abuelo. Estoy seguro que con el equipo vamos a dejar todo en la cancha para ganar”, señaló el tenista nacional.

