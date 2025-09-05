La selección peruana volvió a vivir una noche amarga en las Eliminatorias 2026, esta vez en Montevideo, donde Uruguay se impuso con claridad y dejó a la Bicolor sin chances de llegar al próximo Mundial. En el mítico Estadio Centenario, la Blanquirroja cayó por 3-0 y con ello se selló matemáticamente su eliminación. Con el ambiente cargado de frustración, los jugadores abandonaron la cancha con gestos serios, y apenas algunos se animaron a declarar en zona mixta. Entre ellos estuvo Marcos López, quien no solo reconoció lo que ocurrió en el campo, sino que también se animó a dejar un mensaje que trasciende lo deportivo y que apunta hacia la dirigencia del fútbol peruano.

El futbolista del FC Copenhague comenzó analizando lo que fue el partido ante la escuadra de Marcelo Bielsa. Admitió que Uruguay marcó diferencias en los primeros minutos y que Perú nunca logró sentirse cómodo en el primer tiempo. “Se impusieron en los primeros 20 o 25 minutos, encontraron el gol y después manejaron el balón. A nosotros nos costó mucho encontrarnos en el campo”, señaló con sinceridad.

El defensor también se tomó un momento para reconocer el esfuerzo de sus compañeros más jóvenes, quienes vivieron una de sus primeras experiencias en partidos de tanta exigencia. “Felicitar a los chicos porque dejaron todo en la cancha. No es fácil este tipo de partidos y ellos se entregaron por completo”, comentó.

Más adelante, Marcos López envió un mensaje directo a los hinchas y familiares que acompañan al plantel. Con rostro serio, ofreció disculpas por el abultado marcador y dejó claro que el equipo debe levantarse. “No se ve bonito perder 3-0. Solo pedirle disculpas a la afición porque merecen mucho más, también a nuestras familias. Somos Perú y volveremos más fuertes”, expresó.

Sin embargo, lo más contundente llegó cuando el jugador fue consultado por lo que vendrá en el corto plazo y por el futuro de la selección peruana. Ahí, sin rodeos, señaló que los futbolistas siempre dan la cara en la cancha, pero que existen responsabilidades que deben asumir otros. “Errores se pueden encontrar en toda la Eliminatoria, pero ya deben hacerse cargo quienes toman decisiones. Nosotros como jugadores siempre daremos la cara, pero hay cosas que no dependen de nosotros”, enfatizó.

Marcos López. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo sobre Óscar Ibáñez?

En ese sentido, el lateral mostró su respaldo hacia Óscar Ibáñez, actual técnico de la Blanquirroja. “Nos gustaría que se quede, es un gran DT, pero esa no es decisión mía, sino de la dirigencia. Ellos sabrán qué es lo que conviene”, comentó, dejando entrever que en el vestuario existe apoyo hacia el entrenador.

De cara a lo que resta de las Eliminatorias, López afirmó que el equipo no se guardará nada, a pesar de que ya no tenga opciones de clasificación. “Contra Paraguay tenemos que dejar una buena imagen, sacar un buen resultado, aunque ya estemos eliminados”, subrayó.

La selección cerrará su participación el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional frente a Paraguay. Aunque el desenlace de este proceso no fue el esperado, el lateral confía en que existen bases para reconstruir el camino. “Hay buenos jugadores, hay futuro y tenemos que prepararnos más. Confío en lo que viene”, concluyó.

Declaraciones de Marcos López tras la derrota ante Uruguay | VIDEO: Movistar Deportes

