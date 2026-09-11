Ignacio Buse la ‘rompe’ en stream: consejos para su juego junto a Cristorata y Bradon Gallesi. (Video: Kick)
Ignacio Buse la ‘rompe’ en stream: consejos para su juego junto a Cristorata y Bradon Gallesi. (Video: Kick)

viene ultimando detalles para su participación con Perú en la ante Paraguay. Sin embargo, el tenista nacional se tomó un momento para relajarse y realizó un stream junto al creador de contenido Cristorata. La transmisión generó reacciones en redes sociales debido a la aparición del deportista en un formato poco habitual para una previa deportiva. Buse se prepara para representar al país en una nueva serie de la competencia internacional.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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