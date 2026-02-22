Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ver gratis, Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo EN VIVO: en qué canales ver semifinal por ESPN y Disney Plus
Tras haber sido reprogramado por mal clima. Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil. Revisa todos los detalles del enfrentamiento.
¡Es hoy! Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO, en el compromiso pendiente que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil. ¿En qué canales verá la transmisión del partido reprogramado? ESPN cuenta con los derechos de transmisión para todo el territorio latinoamericano, el cual se va a poder ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está reprogramado para este domingo 22 de febrero desde las 9:00 a.m. y tendrá lugar en el Center Court de Río de Janeiro.
Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se enfrentan por el ATP 500 de Río de Janeiro. (Video: ATP) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.