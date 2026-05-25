Ni la temperatura de 35° y ni el desgaste acumulado haber salido campeón en Alemania han mermado el nivel de Ignacio Buse durante su debut en Roland Garros. Después de haber caído por 6-3 en el primer set ante el ruso Andrey Rublev, la primera raqueta de nuestro país igualó el partido con un puntazo de lujo para llevarse el segundo parcial, quedándose con el tie break caminando sobre la cornisa. La pelota había ido a un extremo en donde parecía que le complicaba el ángulo para devolvérsela a Rublev; sin embargo, haciendo gala de lo mejor de su repertorio, ‘Nacho’ respondió con categoría y la colocó de lujo para ganar su primer set en esta primera ronda de Roland Garros. Todo esto cuando hoy se confirmó su nuevo ranking ATP tras la actualización de la última semana: nuestro compatriota es el 31 del mundo.
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