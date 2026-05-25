Ignacio Buse y el tremendo punto que le sacó a Andrey Rublev. (Video: Remeli Tennis / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse y el tremendo punto que le sacó a Andrey Rublev. (Video: Remeli Tennis / Foto: Getty Images)

Ni la temperatura de 35° y ni el desgaste acumulado haber salido campeón en Alemania han mermado el nivel de durante su debut en . Después de haber caído por 6-3 en el primer set ante el ruso , la primera raqueta de nuestro país igualó el partido con un puntazo de lujo para llevarse el segundo parcial, quedándose con el tie break caminando sobre la cornisa. La pelota había ido a un extremo en donde parecía que le complicaba el ángulo para devolvérsela a Rublev; sin embargo, haciendo gala de lo mejor de su repertorio, ‘Nacho’ respondió con categoría y la colocó de lujo para ganar su primer set en esta primera ronda de Roland Garros. Todo esto cuando hoy se confirmó su nuevo ranking ATP tras la actualización de la última semana: nuestro compatriota es el 31 del mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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