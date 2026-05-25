vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la primera ronda del . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN tendrá los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga y en la plataforma de streaming de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará? El choque está pactado para este lunes 24 de mayo no antes de las 7:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar enla Cancha 7 (Court 7) del complejo Stade Roland Garros en París, Francia.

Ignacio Buse vs Andrey Rublev se enfrentan en el Roland Garros 2026. (Video: Ignacio Buse)
Ignacio Buse vs Andrey Rublev se enfrentan en el Roland Garros 2026. (Video: Ignacio Buse)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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