vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) es el único medio por donde los fanáticos del tenis pueden seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 29 de agosto desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Tennis Stadium Wake Forest (Carolina del Norte, EE.UU.). Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Ignacio Buse vs. Arthur Fery se enfrentan en la final del ATP de Winston-Salem. (Video: ATP Tour)
Ignacio Buse vs. Arthur Fery se enfrentan en la final del ATP de Winston-Salem. (Video: ATP Tour)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC