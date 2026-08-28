Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por ATP Winston-Salem (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por ATP Winston-Salem (Foto: Getty Images)

vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a las semifinales del . ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) es el único medio por donde los fanáticos del tenis pueden seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 28 de agosto desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Tennis Stadium Wake Forest (Carolina del Norte, EE.UU.). Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO por ATP Winston-Salem: transmisión gratis por ESPN y Disney Plus. (Fotos: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO por ATP Winston-Salem: transmisión gratis por ESPN y Disney Plus. (Fotos: Getty Images)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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