Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry se enfrentan por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry se enfrentan por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel. (Foto: Getty Images)

vs.  se enfrentan este jueves 23 de julio, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del . En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos tenistas y qué esperar del duelo que se jugará en el Tennis Stadium Kitzbühel (Kitzbühel, Austria). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

En desarrollo...

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry: horarios del partido

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry se enfrentan este jueves 23 de julio por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel. El encuentro, que se disputará en el Tennis Stadium Kitzbühel, está programado para no antes de las 4:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Disney Plus Premium, servicio al que podrás acceder adquiriendo un paquete completo de paga. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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