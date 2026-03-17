Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en busca de un lugar en el cuatro principal del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 17 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Butch Buchholz del Hard Rolck Stadium de la ciudad de Miami.

Ignacio Buse vs. Coleman Wong por un lugar en el MD del Miami Open. (Video: Ignacio Buse / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Coleman Wong por un lugar en el MD del Miami Open. (Video: Ignacio Buse / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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