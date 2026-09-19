vs. se enfrentaron en el compromiso correspondiente al Grupo Mundial I de la . Este duelo fue válido por la llave entre Perú vs. Paraguay. ¿En qué canales se vio la transmisión? DSports contó con los derechos televisivos de este evento, disponible en su servicio de pago disponible en DIRECTV y su versión de streaming por DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? Esta primera jornada se disputó el sábado 29 de septiembre, no antes de las 4:20 p.m. Depor te hizo vivir todas las incidencias desde el Jockey Club del Perú.

Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo se enfrentan por la Copa Davis 2026. (Video: Copa Davis / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo se enfrentan por la Copa Davis 2026. (Video: Copa Davis / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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