Este sábado 9 de mayo (horario por definir), vs. chocarán EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda ronda del . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, la cancha central del Foro Itálico será el escenario de este duelo que comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego se enfrentan por la primera ronda del Masters 1000 de Roma, con la transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Ignacio Buse / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego se enfrentan por la primera ronda del Masters 1000 de Roma, con la transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Ignacio Buse / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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