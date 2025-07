Ignacio Buse (167.° ATP) continúa avanzando en el ATP 250 de Gstaad y este viernes, luego de vencer por 2-1 al argentino Román Andrés Burruchaga (136.°), se instaló en las semifinales. Así pues, tras definirse el crece en el otro frente, el también argentino Juan Manuel Cerúndolo (109.°) será su rival por el pase a la gran final en el Roy Emerson Arena de Suiza. El duelo entre sudamericanos será este sabado 19 de julio a las 3:30 a.m.

Juan Manuel Cerúndolo fue contra toda lógica y dejó en el camino al noruego Casper Ruud (13.°) –primer cabeza de serie y finalista en Roland Garros 2022 y 2023–, uno de los favoritos para llevarse el certamen. El argentino se impuso por 2-1 en un partido que duró dos horas y nueve minutos, con parciales de 2-6, 6-1 y 3-6.

El trámite no fue sencillo para Cerúndolo, pues si bien ganó el primer set con un contundente 2-6, Ruud sacó su favoritismo por delante y puso todo su talento sobre la mesa, imponiéndose por 6-1 en el segundo set. Sin embargo, ‘Juanma’ dejo los complejos de lado y fue incisivo en cada saque, además de respuestas muy sólidas, ganando el tercer y último parcial por 3-6.

En cuanto a Ignacio Buse, este abrió la jornada en el Roy Emerson Arena poniendo lo mejor de su juego ante Román Andrés Burruchaga y, sin bajar los brazos en los instantes en donde su rival buscaba descolocarlo para remontar, sacó el partido adelante. De esta manera, en un cruce que duró dos horas y 13 minutos, nuestro compatriota salió airoso con los parciales 6-3, 3-6 y 6-1.

Este torneo que se viene desarrollando en Suiza reparte 596 035 euros en premios y le da 250 puntos al campeón. Con 21 años y todo un futuro por delante, si Buse se lleva el trofeo de este campeonato dará un paso importante en su carrera y podrá soñar con colocarse entre los 100 mejores del ranking ATP, algo que viene buscando desde que arrancó la presente temporada.

Ojo, esta victoria sobre Román Andrés Burruchaga le dio puntos valiosos y en el ranking virtual subió 36 posiciones, colocándose en el top 131 del ranking live ATP. Más allá de eso, hay que destacar que este rendimiento le está permitiendo codearse con tenistas altamente competitivos, un plus extra para que siga creciendo como la primera raqueta del Perú y una de las mayores promesas de Sudamérica.

Hay un detalle a tomar en cuenta en la previa del compromiso entre Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo. En el historial de enfrentamientos, solo se vieron la cara por única vez en los dieciseisavos de final de Challenger de Lima 2024, donde el raquetista argentino se impuso por 2-1. Pese a ganar el primer set por 6-1, ‘Nacho’ no mantuvo el ritmo y perdió los siguientes parciales por 3-6 y 5-7. ¡A por la revancha!

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo?

El compromiso entre Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo está programado para este sábado 19 de julio desde las 3:30 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:30 a.m.; en México a las 2:30 a.m.; y en España a las 10:30 a.m.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo?

El partido entre Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo se disputará en el Roy Emerson Arena (Gstaad, Suiza), con la transmisión exclusiva para toda Latinoamérica por la plataforma de streaming de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través de la página web de Depor.

