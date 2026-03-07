¡Qué momento! vivirá un día especial este sábado en Estados Unidos. El joven jugador nacional tendrá una sesión de práctica nada menos que con el serbio en las instalaciones del prestigioso torneo de Indian Wells. La práctica está programada para hoy entre las 2:00 y 3:00 de la tarde (hora de Perú) en las canchas del complejo californiano, donde se disputa uno de los torneos más importantes del circuito ATP. Para Buse, que continúa su crecimiento en el tenis profesional, compartir cancha con una leyenda del deporte representa una oportunidad única de aprendizaje.

Ignacio Buse vs. Novak Djokovic se enfrentarán en un entrenamiento. (Video: Ignacio Buse / Foto: Getty Images)
