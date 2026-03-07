Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ignacio Buse vs. Novak Djokovic EN VIVO: entrenamiento en Indian Wells y transmisión
¡Qué momento! Ignacio Buse vivirá un día especial este sábado en Estados Unidos. El joven jugador nacional tendrá una sesión de práctica nada menos que con el serbio Novak Djokovic en las instalaciones del prestigioso torneo de Indian Wells. La práctica está programada para hoy entre las 2:00 y 3:00 de la tarde (hora de Perú) en las canchas del complejo californiano, donde se disputa uno de los torneos más importantes del circuito ATP. Para Buse, que continúa su crecimiento en el tenis profesional, compartir cancha con una leyenda del deporte representa una oportunidad única de aprendizaje.
Ignacio Buse vs. Novak Djokovic se enfrentarán en un entrenamiento.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.