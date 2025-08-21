vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda ronda del qualy del . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de streaming de Disney Plus (ESPN). Este duelo está pactado para el jueves 21 de agosto desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en la cancha 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Ignacio Buse vs. Rei Sakamoto juegan por US Open 2025. (Video: US Open)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

