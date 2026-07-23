vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) será el único medio por donde los fanáticos del tenis podrán seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 23 de julio desde las 7:00 a.m. y tendrá lugar en el Tennis Stadium Kitzbühel (Kitzbühel, Austria).

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry se enfrentan por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel. (Video: ATP)
Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry se enfrentan por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel. (Video: ATP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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