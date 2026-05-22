Ignacio Buse vs. Tommy Paul se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la final del ATP 500 de Hamburgo 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN tendrá los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga y en la plataforma de streaming de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará? El choque estará pactado para este sábado 23 de mayo no antes de las 7:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Complejo Am Rothenbaum (Rothenbaum Tennis Center).

Ignacio Buse vs. Tommy Paul se enfrentan por la final del ATP 500 de Hamburgo. (Video: ATP / Foto: Getty Images)

¿Dónde se verá Ignacio Buse vs. Tommy Paul en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Por aquí podrás ver todos los encuentros del ATP 500 de Hamburgo.

¿Dónde se verá Ignacio Buse vs. Tommy Paul en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.

¿A qué hora transmiten Ignacio Buse vs. Tommy Paul en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul comenzará a las 9:30 a.m. en el Complejo Am Rothenbaum (Rothenbaum Tennis Center), con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Ignacio Buse vs. Tommy Paul en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul comenzará a las 7:30 a.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.