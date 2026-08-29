Ignacio Buse y su especial mensaje para los compatriotas tras ganar el ATP Winston-Salem: “Perú es clave”. (Video: ESPN Tenis / Foto: ATP)
Ignacio Buse y su especial mensaje para los compatriotas tras ganar el ATP Winston-Salem: “Perú es clave”. (Video: ESPN Tenis / Foto: ATP)

, campeón del , dedicó un emotivo mensaje a todos sus compatriotas y agradeció el apoyo que recibe en diferentes partes del mundo. El tenista nacional destacó que siempre encuentra peruanos en los lugares que compite y aseguró sentirse muy contento por ese respaldo. “Bueno, quiero agradecer a toda la gente de Perú. Creo que sitio donde voy, sitio donde va, hay siempre peruanos. O sea que nada, estoy muy contento, ya lo saben, que se escuche en todo el mundo, Perú es clave. ¡Arriba! ¡Arriba Perú!”, manifestó.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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