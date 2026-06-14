Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING pelean este domingo 14 de junio al histórico combate entre estelar del UFC Casa Blanca 2026 que se celebrará en Washington D.C. ¿Dónde ver la transmisión EN DIRECTO? Los aficionados de Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador y gran parte de Latinoamérica podrán seguir el evento mediante HBO MAX, la plataforma oficial que emite los eventos de UFC. En España, los seguidores de Topuria también podrán disfrutar de la cartelera completa a través de HBO MAX. Evita recurrir a páginas piratas o señales no autorizadas, ya que no garantizan una transmisión segura ni legal (Fútbol Libre TV, por ejemplo). La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en México; 9:00 p.m. en Argentina; y 2:00 a.m. del lunes 15 de junio en España, con la expectativa de que Topuria y Gaethje ingresen al octágono varias horas después.

Mira HBO MAX para seguir la transmisión del UFC Casa Blanca para la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje. (Video: UFC)

¿Cómo ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje a través de HBO MAX, plataforma que transmitirá el UFC Casa Blanca EN VIVO este domingo 14 de junio. El combate estelar forma parte del histórico UFC Freedom 250, evento que se celebrará en los jardines de la Casa Blanca, en Washington D.C. La cartelera principal está programada para iniciar desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el UFC Freedom 250 será transmitido oficialmente por Paramount+ y también contará con emisión televisiva a través de CBS. Los espectadores podrán seguir en directo la pelea de unificación del título ligero entre Topuria y Gaethje desde las 8:00 p.m. (ET).

¿Cómo ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en México?

Los seguidores mexicanos podrán disfrutar del UFC Casa Blanca EN VIVO mediante HBO MAX, servicio de streaming que ofrecerá la transmisión completa del evento. La cartelera principal arrancará a las 6:00 p.m. (hora de Ciudad de México), con una de las peleas más esperadas del año en las artes marciales mixtas.

¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Colombia?

En Colombia, la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje podrá verse por HBO MAX, plataforma que emitirá la cartelera principal del UFC Freedom 250. Los aficionados podrán conectarse desde las 7:00 p.m. (hora colombiana) para seguir todos los combates de la velada.

¿Cómo ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Argentina?

Los fanáticos argentinos tendrán la posibilidad de ver el UFC Casa Blanca EN VIVO a través de HBO MAX. La transmisión comenzará a las 9:00 p.m. (hora argentina), mientras que la pelea principal entre Topuria y Gaethje está prevista para desarrollarse varias horas después del inicio de la cartelera.

¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Ecuador?

En Ecuador, el histórico combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje también estará disponible mediante HBO MAX, que ofrecerá la cobertura completa del UFC Freedom 250. La cartelera principal arrancará a las 7:00 p.m. (hora ecuatoriana), con miles de aficionados pendientes del evento que tendrá lugar en la Casa Blanca.