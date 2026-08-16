Este domingo 16 de agosto en horas de la noche, desde la Federación Deportiva Peruana de Judo denunciaron que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) ordenaron la fumigación del albergue que se encuentra dentro de la Villa Deportiva Nacional (Videna), cuando deportistas de su delegación se encontraban dentro. Según las imágenes reportadas por el periodista Eloy Marchán, Yuliana Bolívar, entrenadora a dicha federación, denunció lo ocurrido a días de que sus dirigidos compitan en el Open Panamericano Lima 2026. “Han estado fumigando en el albergue donde han estado todos los atletas y hay chicos menores de edad que compiten en dos días. Intentamos entrar, pero la cantidad de humo nos obligó a salir porque estábamos perdiendo el aire y la oxigenación”, señaló. Asimismo, Bolívar aclaró que ella y los deportistas no tenían conocimiento que iban a realizar dicha fumigación.
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