El Miami International Autodrome será el escenario, por quinta temporada consecutiva, del GP de Miami 2026, una carrera que promete ser espectacular de principio a fin. Mira la transmisión de la Formula 1 a través de Sky Sports e Izzi desde México, con la presencia de Checo Pérez en Cadillac, a partir de las 2:00 p.m. CDMX. Recordemos que la F1 se está reanudando luego de un mes de paralización, luego de que los circuitos de Bahrein y Arabia Saudita se cancelaron por conflictos en Medio Oriente.

La carrera del GP de Miami 2026 se realizará en el Circuito Internacional de Miami. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

¿Cómo ver el GP de Miami 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Miami 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Miami 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Miami 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Miami 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Miami 2026 EN VIVO y de manera online.

Horario, TV y dónde ver GP de Miami 2026 EN VIVO por la Formula 1

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Domingo 3 de mayo de 2026 Lugar: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: Izzi y Sky Sports HD