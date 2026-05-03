Este domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas de CDMX (1 p.m. ET / 10 a.m. PT) , se correrá el Gran Premio de Miami 2026 en la pista del Miami International Autodrome, en la ciudad de Miami, Florida. La competencia llega con una atmósfera de máxima tensión deportiva, luego de una sprint en la que Lando Norris (McLaren) reafirmó su condición de referencia y dejó claro que peleará por todo en esta fecha del Mundial de Fórmula Uno.

¿Quieres ver la carrera F1 EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Sudamérica estará a cargo de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premium.

En el análisis técnico del GP de Miami 2026, el rendimiento de McLaren resulta especialmente llamativo porque el equipo ha pasado de un arranque irregular a una clara recuperación competitiva. Norris, junto con Oscar Piastri, forma una dupla que puede complicar tanto a Mercedes como a Ferrari, mientras Andrea Kimi Antonelli intenta sostener el liderato del campeonato con la madurez que lo ha convertido en la gran revelación del año.

La segunda línea de interés en el Gran Premio de Miami incluye a Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Franco Colapinto, todos con contextos muy distintos pero con una misma necesidad: aprovechar cada stint y leer bien la estrategia. Más atrás, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan una tarea compleja, aunque Miami suele ofrecer oportunidades si aparece un safety car o si la degradación abre ventanas de parada.

Con 20 pilotos en pista, puntos en juego para los ocho primeros y un trazado que exige precisión absoluta, el Gran Premio de Miami 2026 se presenta como una carrera decisiva para las aspiraciones de varios contendientes. Entre ritmo puro, estrategia y ejecución bajo presión, este domingo puede dejar una fotografía muy clara del verdadero orden de fuerzas en la Fórmula Uno actual.

Conoce a qué hora y qué canales de TV pasan el Gran Premio de Miami 2026, por la Fórmula Uno este domingo 3 de mayo. (Foto: AFP)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de Miami 2026 en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar de la carrera del Gran Premio de Miami 2026 por la fecha 4 del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Miami 2026 por la Fórmula Uno?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, carrera del GP de Miami 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Disney Plus en vivo presenta la carrera del GP de Miami 2026. Aprende cómo ver la transmisión mediante F1 TV y servicios online para disfrutar de la velocidad y el glamour del automovilismo en Florida desde la comodidad de tu hogar. | Crédito: formula1.com / Composición Gestión Mix

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos “Diario El Comercio.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Gran Premio de Miami 2026

Fecha : Domingo 3 de mayo 2026

: Domingo 3 de mayo 2026 Carrera : Gran Premio de Miami 2026 — Fecha 1 del Campeonato Mundial de la F1

: Gran Premio de Miami 2026 — Fecha 1 del Campeonato Mundial de la F1 Hora : 1 p.m ET / 10 a.m. PT (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/CHI)

: 1 p.m ET / 10 a.m. PT (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/CHI) Canal en Estados Unidos : ESPN Sur y ESPN Norte

: ESPN Sur y ESPN Norte Streaming : Disney Plus Premium

: Disney Plus Premium Pista: Circuito de Miami International Autodrome, en Miami, Florida (Estados Unidos)