¡Rumbo a hacer historia! Este sábado 8 de noviembre el corredor arequipeño José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, disputará la gran final del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series, a realizarse en España, tras haber quedado entre los 20 mejores del ranking.

José Manuel se ha enfrentado a seis carreras del circuito en lo que va del año y su gran nivel le ha permitido ubicarse en el séptimo lugar con 384 puntos, confirmando su presencia en La Marató dels Dements en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, España. Competencia que alojará la gran final y que tiene 42 kilómetros de recorrido con más de 3800 metros de desnivel positivo.

José Manuel y su equipo de trabajo tienen como objetivo superar el octavo puesto que consiguió en el ranking final del Merrell Skyrunner World Series 2024 y ya demostró que se encuentra listo para cumplir este reto.

“He disfrutado mucho esta temporada conociendo diferentes países, culturas y corredores. El trabajo ya está hecho así que vamos a dejarlo todo en esta final en España”, sentenció el atleta arequipeño de 37 años.

Estas son las carreras del Skyrunner World Series 2025 donde participó:

2do lugar en Andes Mountain Skyrace (34k), Chile

3er lugar en Corendon Tahtali Run to Sky (27K), Turquía.

9no lugar en Monte Zerbion Skyrace (22k), Italia.

3er lugar en Ibarra Sky Race (22k), Ecuador.

1er lugar en Cordillera Blanca Sky Race (23K), Perú.

8avo lugar en Gorbeia Suizen (32K), España.

El CIVA Endurance Club suma esfuerzos para poder brindar los recursos necesarios a estos grandes atletas que son guiados por el head coach élite, Andrés Olivera, y así representar al Perú en las distintas competencias internacionales. Invitamos a más marcas a unirse a estos grandes proyectos que ayudan a desarrollar el deporte.

