Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que en Ayacucho no hay registro de reservas de hospedaje ni alimentación para delegaciones deportivas que llegarán al país para disputar los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima-2025. Wilber Vega, representante de la entidad en la región, indicó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no ha gestionado aspectos básicos de la logística, teniendo en cuenta que la región fue designada para 11 disciplinas deportivas, pero solo podrán realizarse cinco: downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu.

La Defensoría también señaló que la situación significa un riesgo para que el evento se desarrolle con la manera correcta. Además, existen condiciones mínimas (que todavía no se están cumpliendo) para poder tener segura la permanencia de más de 4000 deportistas que estarán presentes en los Juegos.

Vega mencionó que instalaciones, como el estadio Las Américas y el centro de recreación de Canaán Alto, no se encuentran al 100%. Si bien hay algunas que están operativas para eventos menores, podría haber dudas en el cumplimiento de los estándares exigidos en lo que requiere un certamen internacional. En los próximos días habrá una inspección conjunta entre el Gobierno Regional y el IPD para evaluar el estado real.

En paralelo, Julio Valdés Cárdenas -consejero regional- indicó que el estadio Cuna de la Libertad solo tiene un avance del 20%, a pesar que fue considerado como uno de los proyectos emblemáticos en estos juegos. Esta infraestructura, antes conocida como la ciudad de Cumaná, debía ser el principal punto de competencia en Ayacucho.

En diálogo con RPP, Valdés también reveló que buscaron reunirse con Wilfredo Oscorima, gobernador de la ciudad, con la finalidad de obtener explicaciones de los retrasos y denuncias por la ejecución de las obras, pero su asistencia no es frecuente porque -según sus palabras- pasa mayor tiempo en Lima. Para Julio, este tipo de situaciones afectan la confianza en la gestión regional.

Desde Punto Final (programa de televisión), señalaron también -mediante un informe de la Contraloría- que 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho permitieron el ingreso de S/. 92 millones al consorcio Deportivo Libertad. Este monto significó un adelanto de la adquisición de material para el estadio Cuna de la Libertad; sin embargo, el avance de la obra es mínimo.

¿Qué respondió el IPD?

Desde el Instituto Peruano del Deporte respondieron a los informes y -a través de un comunicado- explicaron la situación del estadio Cuna de la Libertad. “Queremos aclarar que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en la región Ayacucho, no forma parte de las sedes elegidas para la realización de los XX Juegos Bolivarianos. Esta información puede ser verificada en la página web oficial del evento”, apuntaron.

Por otro lado, el escrito también señaló que buscarán realizar las inspecciones de manera permanente junto a la Contraloría General de la República y autoridades del IPD para poder evaluar también los procesos administrativos realizados.

“Además, hemos dispuesto una revisión integral de la información administrativa y operativa para garantizar que todos los procesos, acciones y decisiones sean de conocimiento público y cuenten con mecanismos de verificación accesibles para la ciudadanía”, finalizaron.

Comunicado del IPD sobre Juegos Bolivarianos. (Foto: IPD)