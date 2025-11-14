En un movimiento sorpresivo y poco esperado, el Gobierno hizo un anuncio en horas de la noche del último jueves: Sergio Ludeña fue designado como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), a pocos días del inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Así pues, el hasta ayer administrador de Cienciano tomará las riendas del IPD luego de que se publicara la correspondiente normal legal en el Diario Oficial El Peruano.

La Resolución Suprema Nº 014-2025-MINEDU es la que detalla la designación de Sergio Ludeña como nueva cabeza del IPD. Este documento fue refrendado por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, y está firmada por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré.

Antes de la designación de Ludeña, por medio de la Resolución Suprema Nº 013-2025-MINEDU, el Ejecutivo dio por finalizada la labor de Teodoro Federico Tong Hurtado en el cargo de presidente del IPD. En el artículo 1 de la norma legal, el Gobierno agradece a Tong por sus servicios prestados durante los últimos meses.

Una de las principales dudas respecto a la elección de Sergio Ludeña como presidente del IPD, giraba entorno a su labor como administrador de Cienciano. ¿Qué pasará con esto? ¿Quién tomarán su lugar? Minutos después de lo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el club cusqueño aclaró la situación mediano un comunicado.

Sergio Ludeña es administrador de Cienciano desde el 2015. (Foto: Cienciano)

En primera instancia, el mensaje del ‘Papá’ remarca lo que se sabía hasta entonces, dando cuenta de la nueva labor de Ludeña. “Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Sergio Ludeña Visalot, actual Director General de nuestro Club, ha sido designado como Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD)”, se lee.

Luego, se revela que Ludeña tomará una licencia en sus funciones de administrador, por lo que Juvenal Farfán tomará la posta en su cargo. “Comunicamos que (Sergio Ludeña) tomará licencia en nuestra institución, y por ello el señor Juvenal Farfán asumirá la Dirección General del Club, asegurando la continuidad de nuestros proyectos y el cumplimiento de nuestros objetivos deportivos”, añadieron.

Por último, Cienciano envió un mensaje de tranquilidad a su hinchada. “Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el crecimiento sostenido de Cienciano, siempre en beneficio de nuestra hinchada, del pueblo cusqueño y del amor por el deporte que nos une”, sentenciaron.

De momento, el propio Sergio Ludeña no se ha manifestado al respecto, pues lo hará este mismo viernes luego de su juramentación como presidente del IPD. En dicha conferencia, además, se espera que dé a conocer los lineamientos de su gestión, cuente cómo afrontará el inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y qué planes tiene respecto al cumplimiento de los requerimientos que viene solicitando Panam Sports para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Sergio Ludeña juramentará este viernes como presidente del IPD. (Foto: Cienciano)

