Conversamos con él para saber cómo va la organización de los próximos Juegos Bolivarianos que se realizarán en Ayacucho en 2024. También para que nos cuente los siguientes planes del COP y cómo se está trabajando de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Cómo van los preparativos para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024?

Bien. El día miércoles tuvimos la tercera sesión del comité organizador de los Juegos Bolivarianos. En ese sentido, la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) ve con buenos ojos los avances: el haberse declarado de interés nacional estos Juegos y la constitución de este comité organizador . Si bien es cierto, se recomendó que el COP presida este comité organizador, la recomendación no fue seguida por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de esas direcciones y estamos aportando desde el lugar que nos corresponde que es la parte técnica. También se presentó al comité organizador los avances del acuerdo de responsabilidades y estamos a la espera de que este acuerdo esté libre de cualquier consulta para que, finalmente, proceda el acto protocolar de la firma. Y lo que sigue es que el Estado asegure los fondos para estos Juegos, con lo cual tendremos la seguridad que, efectivamente, se pueden realizar.

¿El Gobierno les ha indicado más o menos cuándo emitirán algún decreto para asegurar esos fondos?

No. Y eso es porque, en principio, dentro del acuerdo de responsabilidades, que es el contrato para hacer los Juegos, estamos evaluando el programa financiero, que el día de hoy (el jueves) se ha trasladado a los miembros del comité organizador. Eso también va a entrar en discusión, yo calculo, en enero.

¿Qué espera el COP de los Juegos Bolivarianos 2024?

Esperamos, en principio, un legado que no solo quede como infraestructura en favor de Ayacucho, sino para toda la sierra central y sur del país. Hoy por hoy, si un niño tiene talento en Ayacucho, Andahuaylas, Junín o, incluso, en Madre de Dios, no tiene dónde entrenar. Tiene que venir a Lima y esa es una injusticia histórica que no podemos seguir permitiendo. Desarrollar los Juegos no solamente genera infraestructura, también conocimiento. Y genera un conocimiento no solo deportivo de alto rendimiento, sino también una cultura de paz, porque el deporte es paz y, sobre todo, esperanza. En ese sentido, queremos impregnar a Ayacucho y a la sierra sur y central de todo esto. De ahí salen nuestros más grandes campeones, hay que tenerlo muy en cuenta. Esperamos poder cumplir con esa deuda histórica que el país tiene con Ayacucho, y qué mejor manera de hacerlo que desde la óptica del deporte.

El próximo gran evento dentro del actual ciclo olímpico son los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En Lima 2019, Perú se ubicó entre los 10 mejores del medallero. ¿Cómo se está trabajando para repetir o superar ese logro?

Yo estoy muy preocupado, honestamente, porque este año hemos tenido 6 presidentes del IPD. Hemos tenido 3 o 4 directores en Legado. Lo único estable en el deporte peruano, en este momento, son las federaciones, su Comité Olímpico, y la Asociación Nacional Paralímpica (ANP). Este año hemos tenido 45% menos del presupuesto en comparación a Lima 2019, a los Juegos Suramericanos asistimos con menos del 50% del presupuesto que se nos otorgó (el Estado no les dio completo) , y este año se les está debiendo a las federaciones más de 4 millones de soles de estos eventos multidisciplinarios que se han realizado y que al día de hoy, ya estando a 5 o 6 días hábiles que acabe el año, no se les ha pagado. ¿Qué resultados vamos a esperar? En esa misma línea, tengo que destacar el pundonor y esa herencia deportiva y cultural del peruano. A pesar de estas circunstancias tan adversas, hemos sido mucho más eficientes, deportivamente hablando, en todas estas competencias que en sus ediciones anteriores.

Se ha reflejado en las preseas obtenidas...

Mucho se dice que el verdadero resultado es el medallero, pero eso es un error. El medallero, como tal, no existe en la reglamentación de los organismos deportivos. El medallero es una creación de un periódico británico, en su momento. No es que una medalla de oro valga más que una de plata o una de bronce, o que porque sacaste una de oro vale más que 7 de bronce, eso fue una invención. Entonces, medir el resultado deportivo de un país por la cantidad de medallas es un análisis incompleto. El verdadero análisis es a partir de la efectividad deportiva: si el atleta superó sus marcas; si con menos dinero, tuvo mejores resultados; cuántos sacaron esta vez medallas de bronce, de plata o de oro en comparación a ediciones anteriores, cómo te posicionaste en tu división y categoría con respecto a la categoría que tenías antes; y la proyección que estas logrando para clasificar a Juegos. Ese es el verdadero análisis que casi nadie lo hace.

¿Cómo están trabajando con las Federaciones para insistir con el dinero que el Estado les debe?

L as Federaciones entendemos las dificultades y nos hemos unido de manera consolidada a fin de poder seguir apoyando no en son de crítica, sino en son de apoyo. Toda gestión que ha pasado por el IPD ha buscado, según lo que nos han informado, impulsar el tema. Lo cierto y objetivamente hablando es que al día de hoy el decreto no está publicado. Esperamos que este decreto pueda ser publicado pronto. Si no sale publicado, 18 de las federaciones deportivas más importantes del país habrán quebrado. ¿Te imaginas ese escándalo? Dieciocho federaciones hemos solicitado esto al Minedu en oficios, a la PCM en oficios. Entiendo que el IPD está a la espera de la publicación de la norma para correr con este proceso. Pero, te reitero, estamos corriendo posiblemente la segunda mayor crisis del deporte peruano: la quiebra de 18 federaciones deportivas nacionales.

¿Qué implicaciones esto tendría? ¿Los deportistas ya no podrían participar?

Podrán participar, pero con mucha menor medida. Antes podías mandar a 5 atletas por darte un ejemplo, porque eran 5 posibles medallas; ahora tendrás que elegir a uno el próximo año. Hay gente que va a dejar de cobrar todo diciembre, porque es dinero que se ha utilizado para poder cubrir fondos de participación en eventos deportivos, con las debidas autorizaciones, pero finalmente se ha tomado ese dinero. Entonces, ¿cómo haces?, ¿cómo le explicas a tus mejores atletas que ya no van a poder viajar porque nunca te transfirieron el dinero que se te prometió?

Van a tener que competir por su cuenta, sacando de su propio bolsillo.

Vamos a tener que volver a eso. ¿Te parece justo?

No, porque, además, no todos tienen la capacidad para hacerlo...

Y lo peor de todo es que no es por culpa de las federaciones. Tampoco es por culpa necesariamente de las gestiones del IPD. Pero, ¿cómo haces con tanta inestabilidad?

Tiene que ver con la actualidad política, entonces, con el hecho de haber tenido 6 presidentes en 5 años...

¿Cómo planeas? ¿Qué agenda institucional puedes enmarcar? ¿Cómo te proyectas? Te reitero: la única estabilidad hoy por hoy en el tema deportivo nacional son las federaciones, el COP y la ANP. No hay más en estos momentos. Esperamos que se corrija por el bien de nuestros atletas.

¿Cómo encontró el COP cuando usted tomó las riendas de la institución?

Te voy a enseñar las fotos para que tengas una idea (imágenes del exterior que parecía un descampado). La reja estaba abierta todo el tiempo, no había vigilante, había gente de mal vivir que venía a drogarse en el estacionamiento del Comité Olímpico Peruano por las noches, no había seguridad. Mira ahora cómo lo dejamos al mes (fotos de un sitio más ordenado, con áreas verdes). Antes, no había nada, no había área técnica.

¿Cómo lograron recuperarlo?

Yo soy experto en derecho deportivo. Yo tengo claro qué es lo que faltaba en el Comité Olímpico Peruano y se practicó esa estrategia. Buscamos a los acreedores, planteamos soluciones a nivel internacional, estudiamos las cuentas, se hizo una serie de acuerdos y finalmente ya no estamos castigados en el sistema financiero. Ya tenemos cuentas bancarias, los embargos han sido negociados y se han levantado. Adicionalmente a eso, los organismos internacionales vuelven a confiar en nosotros y hemos vuelto a postular a los más de 16 programas de solidaridad olímpica. Hemos firmado el convenio top con el Comité Olímpico Internacional (COI), lo cual nos permite un financiamiento importante para poder cumplir con todos estos programas. Hoy por hoy, la academia olímpica ha renacido después de 6 años. Hoy se puede ver una institución que funciona. En 6 años no se hizo nada, y en un año hemos recuperado absolutamente todo.

Entiendo que desde el Comité Olímpico Internacional también estuvieron involucrados para salir de la crisis, ¿cuál fue el aporte del COI?

El COI tenía la idea de que nuestra crisis era insalvable. Yo conversé con ellos y les hice una serie de planteamientos. Cuando yo les planteo las posibles salidas financieras y legales, me dicen que estaban muy contentos porque era la primera vez que se les planteaba una salida y un plan de acción. En ese sentido lo vinimos trabajando. En conclusión, nos dijeron: ‘Miren, en la medida que ustedes levanten los embargos vamos a poder apoyarlos’. Eso fue un gran avance. Efectivamente, venos aquí, con nuestros problemas ya resueltos. El miércoles me dieron una buena noticia: personas del COI que nos apoyaron en diferentes programas dieron como ejemplo al COP ante los demás comités olímpicos en la región. Y vamos a exponer sobre ese tema en el ‘Foro Mujer en el Deporte’ en Panamá el próximo año. Perú es un caso de éxito, que merece ser estudiado como un éxito en administración y gestión deportiva del país.

Eventos internacionales que se realizaron con Renzo Manyari como presidente del COP Fecha Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Noviembre - Diciembre de 2021 Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 Abril - Mayo de 2022 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Junio - Julio de 2022 Juegos Suramericanos en Asunción 2022 Octubre de 2022

En la prensa se habló de que Perú tenía interés en organizar los II Juegos Panamericanos Junior 2025, pero, al final solo postularon dos ciudades: Santa Marta (Colombia) y la ganadora Asunción (Paraguay). ¿Qué ocurrió? ¿Realmente hubo un interés peruano en llevar a cabo este evento?

Sí hubo interés. En esa reunión en la que se habló para que el Comité Olímpico presida el comité organizador de Ayacucho 2024, también se planteó a los asesores del expresidente (Pedro Castillo) el interés del COP para que Perú sea sede de los Juegos Panamericanos Junior, porque tenemos absolutamente todo, que Lima sea la sede. Se mostraron interesados, pero no pasó más. Estuvimos consultando, pero no obtuvimos respuestas posteriores, así que decidimos no presentarnos. Solo nos faltaba la carta de intención firmada por el presidente de la República, la cual no obtuvimos.

¿Y en un futuro piensan postular?

Sí. Es importante que Perú entienda que la organización de eventos deportivos es fundamental para el desarrollo del deporte en el país, porque da sostenibilidad a la infraestructura deportiva y genera conocimiento en los agentes deportivos. Detrás de organizar un evento hay varios aspectos: capacitas a tus atletas, a tus entrenadores; queda un legado técnico, queda un legado para tus administrativos que aprenden cómo desarrollar eventos, generas personal técnico calificado, generas data que también puede servir para una investigación deportiva y, finalmente generas un incentivo económico a la dinámica de comercialización que hay dentro de cualquier evento. Pensar que eso es un gasto es un error. Es una inversión. Te reitero invertir en deporte es invertir en salud, en paz, en seguridad.

Yendo a los próximos Juegos Olímpicos, bajo el actual panorama que vive el deporte, ¿cuántos atletas peruanos, ustedes estiman, llegarán a clasificar a París 2024?

Es un poco temprano para poder decirlo. Nosotros estimamos que estaríamos clasificando en este momento a, por lo menos unos 25 deportistas, de modo conservador. Esperamos que sean más por supuesto. Hay mucho hilo todavía por desenvolver. Pero vamos viendo con calma ese tema. Lo que sí te puedo decir ahora es que tengo la esperanza en 5 peruanos para medallas olímpicas.

¿Quiénes serían?

María Belén Bazo, Ángelo Caro, Nicolás Pacheco, Kimberly García y César Rodríguez. A ellos el Perú debería enfocar, de mejor manera, sus recursos para los Juegos Olímpicos.

Desde el COP, ¿qué están haciendo o qué harán para ayudar en la preparación de los atletas de cara a Parías 2024?

Lo que estamos haciendo como Comité Olímpico es enfocarnos en nuestros cinco muchachos: vamos a comenzar a tener reuniones periódicas con sus federaciones, con ellos, con sus entrenadores, pero siempre a través de la respectiva Federación, y ver de qué manera podemos seguir apoyándolos. Eso es un punto. Y en un segundo lugar, también tenemos identificado a un grupo de 10 atletas que sí o sí deberían poder clasificar a los Juegos y que requieren recursos. A partir de enero vamos a conversar con ellos para ver el tema del apoyo.

¿Cómo usted califica este año en el deporte peruano?

Yo califico este año como uno de resiliencia, un año en el cual, independientemente de la escasez económica que se ha sentido muchísimo, se ha superado los objetivos en cuanto a la efectividad deportiva. En cuanto a lo institucional, el COP se consolida como la institución más sólida en el deporte nacional, en medida que obtenga y mantenga el respaldo de sus Federaciones miembros. Asimismo, considero que ha sido un año exitoso porque se ha recuperado la institucionalidad. Hemos superado la mayor crisis financiera en la historia del deporte peruano. Y en la parte administrativa, también contento porque se ha dotado un equipo muy bueno que está en constante participación con las federaciones.

¿Y para el 2023?

Esperamos lanzar el mayor proyecto en comercialización deportiva en la historia del deporte peruano, que es iniciar la producción y comercialización de 5 ligas deportivas nacionales. Hemos elegido 5 deportes, ya se enterarán cuáles. Hemos cerrado un acuerdo de tecnología por más de 2 millones 300 mil euros, que nos permite generar esta OTT (over-the-top), en donde se va a poder ver el deporte peruano desde el celular. Es básicamente el Netflix del deporte peruano, es decir, el COP va a tener su propio canal. Esperamos que esto pueda generar los fondos necesarios al COP durante los próximos años para que estos fondos puedan ser distribuidos a nuestras federaciones. La idea es que, de acá a 10 años, las federaciones sean económicamente independientes y no estemos padeciendo lo que estamos padeciendo hoy en día.





