El pasado 22 de julio del 2022 el mundo se tiñó de rojo y blanco gracias al talento de una soñadora. Kimberly García, huancaína de nacimiento había logrado no una sino en dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo (20km y 35km), convirtiéndose en la primera peruana en lograrlo. Es por ello que la también embajadora del Team Unacem ve con buenos ojos el 2023, eso sí, sin dejar de enfocarse en el máximo objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Qué es lo que sueles pensar durante una competencia?

Cuando entro a una competencia obviamente está en querer dar lo mejor de uno. Por ejemplo, en el campeonato mundial llegué séptima y ahora que estoy en el mismo campeonato, entonces quiero mejorar mi tiempo y mi posición y dar lo mejor de mí. En la competencia voy pensando en eso y en quedar satisfecha y en lo que he hecho. No pienso en la medalla o en presionarme, simplemente dejo fluir las cosas y me dejo llevar y también recuerdo lo duro que he entrenado.

¿Te consideras una persona competitiva?

Sí, soy bastante competitiva conmigo misma sobre todo en los entrenamientos. Cuando no cumplo un entrenamiento. Me siento mal y quiero darme esa revancha conmigo misma. Soy bastante dura conmigo misma a veces.

¿Esto lo consideras como una fortaleza o una debilidad?

Yo trabajo con un psicólogo y me decía que no estaba tan bien porque me presionaba. A veces no me salía algo y me sentía muy mal, renegaba y era algo que no estaba bien. Tenía que escucharme y ser tolerable conmigo misma y mi cuerpo. Han sido cosas que he venido corrigiendo.

¿Te imaginaste alguna vez ser bicampeona mundial?

Sí, siempre lo he visualizado, lo he soñado. Desde pequeña lo vi, desde que me propuse a los 9 años estar en un mundial y estar en el podio, así que no es algo de sorpresa para mí.

En comparación a los últimos años, ¿qué tanto ha avanzado Kimberly García?

Siento que he madurado más deportivamente, me he hecho fuerte también psicológicamente. Sé manejar mejor los resultados negativos en cada competencia. He trabajado mucho con el psicólogo.

¿Cómo va el apoyo del estado en la actualidad con el atletismo?

Volviendo del campeonato mundial obviamente todo fue bueno. Ellos decían que el apoyo se iba a dar, a crecer hasta los Juegos Olímpicos de París. Hasta ahora, lamentablemente no se da, hemos presentado un proyecto de aquí hasta los JJOO y ver un presupuesto si se va a dar o no para ya el año que viene tener viajes internacionales que son importantes. Pero lo más importante tener un sueldo para el entrenador y hasta ahora no tenemos repuesta del IPD. Ahora estamos en la nada.

¿Y con la federación?

Igual, por parte de ellos yo no me he comunicado nada, ni cómo va a ser los del entrenador, pero hasta ahora que yo sé la Federación tampoco tienen un buen apoyo hacia los deportistas y hasta ahora no veo alguna iniciativa por parte de ellos.

Tener al lado empresas que te respalden es indispensable para un deportista...

Sí la verdad yo agradezco a las empresas privadas. Es un gran respaldo para mí para poder entrenar más tranquila, no estar en eso de estar limitándome demasiado y de repente no conseguir los resultados que uno quiere, ya que por parte del estado da mucho que desear.

¿Qué sentiste al ser nominada como la Atleta del Año? ¿Te lo esperabas?

La primera vez que fui nominada sí fue una gran sorpresa para mí porque yo no sabía nada de eso, o me había olvidado porque sí me había comentado, pero ni por aquí se me había pasado a mí. Un día despierto y me mandan mensajes de felicitaciones, y yo: “¿Felicitaciones por qué?” y luego veo en World Athletics y estaba nominada. Me puse muy feliz y luego estar entre las cinco mejores fue algo increíble.

Lástima que no se pudo obtener el primer lugar...

Sí, pero ya estar dentro de las cinco, para mí , ya es un logro.

¿Qué objetivos te has planteado para el 2023?

Los objetivos principales son el Campeonato Mundial en Hungría y Los Juegos Panamericanos en Chile. Esas son las competencias más importantes, pero antes de ellos tenemos competencias preparatorias como en Eslovaquia y España. Aún definido esas competencias no las tengo pero sí o sí vamos a participar para tener más roce internacional.

También hay mucha expectativa con la llegada del 2024 y los Juegos Olímpicos...

Sí esa es la gran meta que tengo. No solo estar sino llegar a podio olímpico en París. Sí o sí quiero colgarme una medalla, ya sea de oro, plata o bronce.

Suelen denominarte como la mejor deportista peruana de los últimos tiempos, ¿te consideras así?

Creo que todavía no. Aún me falta conseguir más logros creo yo y también ser campeona olímpica.









