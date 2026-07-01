Con bailes tradicionales cusqueños se inició la conferencia de prensa en la que se presentó la adidas Andes Race 2026, la competencia de trail running más importante del país, que se desarrollará en la ciudad del Cusco del 14 al 15 de agosto, por las majestuosas rutas del Camino Inca que recorrían los chasquis en el pasado.

Durante la jornada, María del Sol Velásquez, directora de Promoción del Turismo de PromPerú, destacó las razones por las que la carrera cuenta con el sello Marca País: “cumple con todos los ejes que buscamos: diversificación del destino en el segmento de deportes, promoción turística, sostenibilidad y, además, recorre paisajes maravillosos”.

Por su parte, Claudio Castillo, gerente general de Andes Race, destacó el trabajo que realiza PromPerú con la empresa privada: “hace unos días participamos en una feria con 150 compradores internacionales de Perú como destino de aventura, lo cual nos brindó otra forma de posicionar al Cusco en el extranjero, que es a través de las carreras”, apuntó.

La organización también anunció el lanzamiento de Andes Race Travel, una agencia de viajes que ofrecerá paquetes para visitar los diversos atractivos turísticos del país para que los visitantes, además de correr en uno de los parajes más bellos del planeta, también puedan conocer más acerca de la cultura, gastronomía e historia local.

Cabe destacar que durante los últimos meses se desarrollaron una serie de talleres en Pachacamac, así como un exitoso City Trail en Miraflores con la finalidad de acercar a los corredores de asfalto al trail running. Una iniciativa que los organizadores continuarán trabajando junto a la Municipalidad de Miraflores en los próximos meses.

Durante el evento también se anunció que, tal como sucedió en la edición anterior, todos los participantes podrán descargar una App gratuita para acelerar su registro, recoger su kit de carrera, así como subir su certificado médico (obligatorio para todas las distancias) con la finalidad de evitar colas y ahorrar papel como compromiso de sostenibilidad.

Los organizadores también señalaron que, a partir de la presente edición, los operadores del Camino Inca van a poder formar equipos con sus porteadores para competir entre ellos y que se está evaluando la posibilidad de crear una categoría especial para que participen en las diversas distancias.

Finalmente, la organización anunció que para esta edición la camiseta oficial de la carrera será de la marca adidas y que en el kit del corredor también se incluirá otra de recambio para todos los participantes. El modelo se dará a conocer próximamente a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

Sobre Andes Race

La ciudad del Cusco volverá a ser escenario de la adidas Andes Race 2026, la competencia de trail running más importante del país, que se desarrollará del 14 al 15 de agosto, en las distancias de 13, 30, 60 y 100 km, por las majestuosas rutas del Camino Inca que recorrían los chasquis varios siglos atrás.

Esta carrera, en la que han participado más de 8,000 corredores en sus diez ediciones, resulta un verdadero deleite visual para todos aquellos que buscan correr por paisajes únicos rodeados de montañas, ya que se realiza en el corazón del Valle Sagrado, considerado como uno de los lugares más espectaculares del mundo.

Cabe destacar que esta competencia, que cuenta con la licencia de Marca País de PromPerú desde el 2025, se ha consolidado como una de las más importantes de la región, ya que se estima la llegada de 1,200 corredores (entre nacionales y extranjeros), lo cual representará un incremento del 20% respecto a la edición del año pasado.

Se proyecta un promedio de 2,400 visitantes para la semana de la carrera, quienes suelen permanecen alrededor de cinco días en la ciudad del Cusco y alrededores, gastando un promedio de 100 dólares por persona (solo en alojamiento y alimentación durante su estadía), por lo cual se prevé que la ciudad percibirá unos 2 millones de dólares en ingresos.

Pueden inscribirse en: www.andesrace.pe

Contacto de prensa: Raúl Alarcón Seminario / Celular: 926879081 / Mail: alarcone@gmail.com