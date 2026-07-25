Desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, se llevará a cabo la Velada del Año VI EN VIVO y EN DIRECTO, con la pelea esperada entre Gastón Edul vs. Edu Aguirre. ¿Dónde pasarán el evento? Este show será transmitido únicamente por los canales de Twitch y YouTube de Ibai Llanos, así como en las plataformas de los peleadores que estarán presentes en esta contienda. El choque se disputará este sábado 25 de abril desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).

Gastón Edul vs. Edu Aguirre: previa de la pelea

¿Cómo ver la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en La Velada del Año VI?

Los aficionados podrán seguir la esperada pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre durante La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos, que se celebra este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La transmisión será completamente gratuita y podrá seguirse desde cualquier parte del mundo a través de los canales oficiales del streamer.

¿Cómo ver La Velada del Año VI por Twitch?

La forma principal de ver el combate Gastón Edul vs. Edu Aguirre será mediante el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch, donde se emitirá en vivo todo el evento, incluyendo los diez combates, las actuaciones musicales y la cobertura previa desde Sevilla. No será necesario pagar una suscripción para acceder a la transmisión.

¿Cómo ver Gastón Edul vs. Edu Aguirre por YouTube?

Además de Twitch, Ibai Llanos también retransmitirá La Velada del Año VI en su canal oficial de YouTube, ofreciendo una alternativa para quienes prefieran seguir el evento desde esa plataforma, con la misma señal en directo y de forma gratuita.

¿Cómo ver la pelea desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir Gastón Edul vs. Edu Aguirre descargando las aplicaciones oficiales de Twitch o YouTube, o ingresando desde el navegador del teléfono a los canales oficiales de Ibai Llanos. La transmisión estará disponible en vivo durante todo el evento.

¿Cómo ver La Velada del Año VI en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre es acceder desde una laptop o PC a las páginas web de Twitch o YouTube, donde se emitirá en directo toda la programación de La Velada del Año VI, incluyendo el combate entre ambos periodistas deportivos.

¿Cómo ver Gastón Edul vs. Edu Aguirre en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del combate en pantalla grande podrán abrir las aplicaciones de Twitch o YouTube en un Smart TV compatible, o transmitir la señal mediante dispositivos como Chromecast, Apple TV, Android TV, Fire TV o Roku.

¿Qué ofrece la transmisión de La Velada del Año VI?

Además de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre, la transmisión de La Velada del Año VI incluirá los diez combates del evento, actuaciones musicales de artistas invitados, entrevistas, contenido exclusivo y la cobertura completa desde el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿A qué hora pelea Gastón Edul vs. Edu Aguirre?

La Velada del Año VI comenzará este sábado 25 de julio a las 19:00 (hora de España). En Latinoamérica, el evento iniciará a las 14:00 en Argentina, 12:00 en Perú, Colombia y Ecuador, y 11:00 en México. El combate entre Gastón Edul y Edu Aguirre forma parte de la cartelera y se disputará durante el desarrollo del espectáculo, aunque la organización no ha confirmado una hora exacta para su inicio.

La Velada del Año VI es organizada por Ibai Llanos. (Video: Edu Aguirre)