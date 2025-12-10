Este miércoles 10 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la primera jornada del Grupo A del . ¿Qué canales tienen derechos para transmitir este partido desde el Mercado Livre Arena Pacaembu? Si eres fanático del fútbol vóley, conéctate a las siguientes señales para ver este partidazo: Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV); toma nota que parar mirarlo por streaming tendrás las alternativas por las páginas webs y apps de Latina TV, VBTV y CazeTV. ¿Horarios para el inicio del duelo? Si estás en Perú, todo comenzará a las 11:30 horas, mientras que a las 13:30 horas en Brasil. ¡No te lo pierdas!

Latina TV (Canal 2) EN VIVO, Alianza Lima vs. Zhetyzu VC: ver transmisión gratis por internet. (Video: Alianza Lima)
Latina TV (Canal 2) EN VIVO, Alianza Lima vs. Zhetyzu VC: ver transmisión gratis por internet. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC