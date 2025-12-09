Este martes 9 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la primera jornada del Grupo A del . ¿Qué canales tienen derechos para transmitir este partido desde el Mercado Livre Arena Pacaembu? Si eres fanático del fútbol vóley, conéctate a las siguientes señales para ver este partidazo: Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV); toma nota que parar mirarlo por streaming tendrás las alternativas por las páginas webs y apps de Latina TV, VBTV y CazeTV. ¿Horarios para el inicio del duelo? Si estás en Perú, todo comenzará a las 18:30 horas, mientras que a las 20:30 horas en Brasil. ¡No te lo pierdas!

Alianza Lima campeón nacional de vóley. (Video: Latina)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

