Desde las 5 a.m. del domingo la Plaza de Armas de Lima se fue atiborrando de miles de corredores, quienes llegaron desde distintos puntos de la ciudad para participar de la edición 117 de la Kia Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike, que batió récord de asistencia al reunir a 21,000 corredores en las distancias de 10K y 21K.

Minutos antes de la partida una soprano emergió sorpresivamente desde uno de los centenarios balcones de la plaza y se encargó de animar el ambiente, mientras los corredores terminaban de calentar y corrían hacia sus respectivas olas de salida para iniciar la competencia de la media maratón más antigua del mundo.

Una ruta desafiante

La distancia de 21K incluyó parte del centro histórico, el paseo de los Héroes Navales, el Estadio Nacional, que lució una gran pancarta de Nike con el mensaje: “lo único más inspirador que este panel eres tú. Dalo todo”, para continuar por la Av. Arequipa hasta el óvalo de Miraflores, dar vuelta en U para ingresar a San Isidro y retornar por la Arequipa hasta el Circuito Mágico del Agua.

Una mención especial merecen los entusiastas espectadores que madrugaron para animar a los runners con música y mensajes de aliento durante toda la ruta, mientras que Nike se lució al decorar el bypass de la Javier Prado y algunos edificios con mensajes como: “pídele perdón a tus piernas, no permiso”, “la meta no va a venir a buscarte” o “no será fácil, pero será épico”.

Récord nacional

La Kia Media Maratón de Lima reunió a atletas de élite locales e internacionales, en donde el fondista nacional Ferdinand Cereceda, quien llegó segundo en la general, con un tiempo de 01h01m50s (bajando en 16 segundos la anterior mejor marca local en 21K) se llevó el premio de US$ 10,000 por lograr el nuevo récord nacional, mientras que el ganador de la prueba fue el keniata Bernard Kibet (01h01m10s).

La rama femenina registró una final de infarto, ya que las tres primeras corredoras llegaron prácticamente juntas, logrando el primer puesto Luz Mery Rojas (01h11m37s3d), seguida de Zarita Suárez (01h11m37s4d) y Jazmín Matos (01h11m38s). En 10K hombres, el primer puesto fue para Nider Pecho (00h29m29s) y en mujeres, Luz Arias (00h:33m:07s).

Una visita de lujo

La estadounidense Joan Benoit Samuelson, reconocida por ser la primera campeona olímpica de maratón de la historia (Los Ángeles 1984), fue la invitada de honor de la edición 117 de la Kia Media Maratón de Lima. A sus 69 años, Benoit sigue activa en el running y compitió en la distancia de 10K por las calles de la capital.

“Para mí es un lujo poder participar de la media maratón más antigua del mundo y me llevo un maravilloso recuerdo del Perú, en el que he visto mucha gente corriendo y en donde me he sentido como en casa”, señaló la atleta olímpica durante un Meet & Greet organizado por Nike para deportistas e influencers.

Durante el evento, la campeona olímpica también agradeció el gran cariño recibido en Lima y confesó que “para tener éxito en la vida es necesario contar con una pasión profunda por lo que haces y desde que gané la medalla olímpica me comprometí a retribuir lo que me dio el deporte e inspirar a otras personas a lograr sus objetivos”.