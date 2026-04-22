En una conferencia de prensa realizada en el hotel InterContinental Real Lima Miraflores by IHG, los organizadores del IRONMAN Perú, Rodrigo Alonso y Daniel de Montreul, Álvaro Zúñiga, CEO de Fuxion y Xmart Healty Living y el atleta Chris Harrisson, anunciaron los detalles finales del XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Powered by FUXION, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Costa Verde de Lima.

Los organizadores destacaron la importancia del evento para la promoción del deporte en el país y su proyección internacional, así como el trabajo conjunto con las autoridades para garantizar una carrera segura y bien organizada.

La carrera, en formato IRONMAN 70.3, comprenderá 1.9 km de con punto de partida y llegada en la playa Agua dulce, 90 km de ciclismo por un recorrido mayormente plano y rápido, y 21 km por el malecón frente al mar.

Se espera la participación de aproximadamente 1,400 triatletas nacionales e internacionales, compitiendo en las categorías élite masculino y femenino, así como en los grupos de edad y categorías especiales establecidas por el reglamento IRONMAN.

Triatletas de decenas de países competirán por uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías AGE GROUP para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 en Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

En materia de seguridad y logística, la organización informó que hay coordinación estrecha entre IRONMAN, el IPD, autoridades locales y la Policía Nacional del Perú para el control de tránsito, seguridad de ruta y atención médica, con zonas de transición bien señalizadas, puestos de hidratación y asistencia médica móvil a lo largo del recorrido.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Powered by FUXION. Será una gran fiesta deportiva”, señala Rodrigo Alonso Dibós, organizador del evento.

El evento que comenzará a las 6:15 a.m. será de acceso gratuito en las zonas habilitadas para espectadores, y la organización recomendó llegar con antelación y respetar las indicaciones de seguridad.

El XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Powered by FUXION 2026 agradece el soporte de la Municipalidad de Chorrillos y su alcalde Richard Cortez Melgarejo, la Municipalidad de Lima y la Federación Deportiva Peruana de Triatlón.

Así como el apoyo de Xmart Healthy Living, Fuxion, Fitpoint y Cinco AM.