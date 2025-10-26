¡El distrito de Canchaque vibró nuevamente con su fiesta deportiva más importante! Más de 500 corredores locales y extranjeros disfrutaron de la segunda edición del Canchaque Trail Fest, carrera de montaña que se realizó del 10 al 12 de octubre y que tuvo a José Manuel Quispe (04:05:33) y a Mariana Hammond (05:46:09) como los vencedores en los 42 kilómetros, su distancia más larga.

La carrera buscó incluir a todo tipo de corredores con sus distancias de 6K, 12K, 25K y estrenó su nueva distancia maratón (42K). Con una ruta que regaló paisajes impresionantes acompañados de pequeños riachuelos, bosques, trochas carrozables, caminos con pendientes y desniveles.

Los más pequeños también pudieron disfrutar de la carrera Kids 1K, otra de las novedades de esta edición 2025.

La partida y la llegada fueron desde la Plaza de Armas de Canchaque, Piura, integrando a la comunidad local con los corredores y así contribuir con el turismo deportivo de esta región del norte del Perú.

Canchaque Trail. (Foto: Difusión)

Además de la carrera, todos pudieron divertirse con juegos, trekkings, música en vivo, fiestas tradicionales y la promoción de productos locales.

La tercera edición del Canchaque Trail Fest ya fue confirmada y se realizará del 8 al 10 de octubre del 2026.

Canchaque Trail Fest agradece el apoyo de CIVA, Marathon, Global GPS Perú, Aventura Park, Agua de Mesa Páramo, Turismo Canchaque, Sumaq Warmi Hotel Boutique, Dental Marp, La Loma del Abuelo.

Resultados:

Hombres 6K:

Jonathan Castro Brian Palomino Juan Luis Rubio

Mujeres 6k

Emily Mauricio Estrella Zapata Manuela Rondoy

Hombres 12K

Cristian Guerrero Duver Tocto Fernando Castillo

Mujeres 12K

Briana Rettis Tabita Pretell Rosa Cabel

Hombres 25K

Jorge Luis Castro Octavio Chiri Jorge Carrasco

Mujeres 30K

Astrid Valdivia Estela Castro Yennifer Zulma

Hombres 42K

José Manuel Quispe Rogelio Mendoza Emerson Trujillo

Mujeres 42K

Mariana Hammond (Argentina) Mickely Ponce Lucy Mejía