En una jornada para el recuerdo, este domingo 24 de agosto se llevó a cabo la 116° Media Maratón de Lima & 10K. La competición, considerada la media maratón más antigua de Sudamérica y la segunda en el mundo tras Boston, tuvo a más de 20 mil corredores, entre aficionados y profesionales, que vivieron una mañana intensa de deporte y adrenalina por las calles de nuestras capital. El corrido, tanto para la carrera 21K como para la 10K, inició en la Plaza de Armas de Lima y finalizó el el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.
Podios:
- 21K - masculino: Ulises Jhamer Martín Ambrocio (1:03:20), Alejandro Julio Alania (1:03:31) y Carlos Cristhian Pacheco Mendoza (1:04:02).
- 21K - femenino: Lizeth Joyce Hinojosa García (1:03:20), Saida Irma Meneses Marín (1:10:59) y Zarita Suárez Núñez (1:11:12).
- 10K - masculino: Luis Alfredo Chávez Yanqque (29:53), Antonio Gabriel Sáez Bautista (30:27) y Tomás Esteban Morán (30:34).
- 10K - femenino: Meliza Estefany Casaico Páucar (34:10), Liz Anani Durand Cárdenas (34:43) y Litamar Díaz Pérez (34:58).