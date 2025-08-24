El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
depor

El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    1 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    2 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    3 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    4 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    5 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    6 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    7 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    8 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    9 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    10 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    11 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    12 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    13 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    14 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    15 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    16 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    17 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    18 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    19 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    20 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    21 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    22 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    23 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    24 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    25 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    26 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    27 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    28 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    29 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    30 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    31 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    32 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    33 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)
    34 / 35

    El domingo 24 de agosto se llevó a cabo la Media Maratón de Lima 21K. (Foto: GEC)

  • La Media Maratón de Lima llega a su 116 edición con récord de participación. (Foto: Andina)
    35 / 35

    La Media Maratón de Lima llega a su 116 edición con récord de participación. (Foto: Andina)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

En una jornada para el recuerdo, este domingo 24 de agosto se llevó a cabo la . La competición, considerada la media maratón más antigua de Sudamérica y la segunda en el mundo tras Boston, tuvo a más de 20 mil corredores, entre aficionados y profesionales, que vivieron una mañana intensa de deporte y adrenalina por las calles de nuestras capital. El corrido, tanto para la carrera 21K como para la 10K, inició en la Plaza de Armas de Lima y finalizó el el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

Podios:

  • 21K - masculino: Ulises Jhamer Martín Ambrocio (1:03:20), Alejandro Julio Alania (1:03:31) y Carlos Cristhian Pacheco Mendoza (1:04:02).
  • 21K - femenino: Lizeth Joyce Hinojosa García (1:03:20), Saida Irma Meneses Marín (1:10:59) y Zarita Suárez Núñez (1:11:12).
  • 10K - masculino: Luis Alfredo Chávez Yanqque (29:53), Antonio Gabriel Sáez Bautista (30:27) y Tomás Esteban Morán (30:34).
  • 10K - femenino: Meliza Estefany Casaico Páucar (34:10), Liz Anani Durand Cárdenas (34:43) y Litamar Díaz Pérez (34:58).
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC