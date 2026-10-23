La Serie Mundial 2026 de la MLB tendrá un campeón inédito: los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se enfrentarán por el primer título de sus historias. Milwaukee vuelve al Clásico de Otoño después de 44 años tras barrer 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Tampa Bay, por su parte, eliminó a los Guardianes de Cleveland en seis juegos y conquistó su tercer banderín de la Liga Americana. Dos caminos distintos y una misma cuenta pendiente: levantar por primera vez el trofeo de las Grandes Ligas.
Para seguir el Juego 1 entre Milwaukee Brewers y los Rays de Tampa Bay EN VIVO y EN DIRECTO puedes hacerlo vía MLB TV desde México y Estados Unidos. A continuación, conoce cómo y dónde seguir la cobertura por TV y cualquier plataforma digital.
Cómo ver MLB TV EN VIVO el Juego 1 entre Rays vs. Brewers por TV y Online
El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial 2026 se disputará este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. Comenzará a las 18:00 horas del centro de México y a las 20:00 ET de Estados Unidos. Se podrá seguir por MLB.TV en ambos países, pero las condiciones de acceso son diferentes: en Estados Unidos, la suscripción por sí sola no basta para verlo en vivo.
|País
|Fecha y horario del Juego 1
|¿Se puede ver en vivo por MLB.TV?
|Cómo acceder y qué necesitas
|México
|Viernes 23 de octubre, 18:00 horas del centro de México.
|Sí. México está incluido en la disponibilidad internacional de los juegos en vivo de postemporada.
|Inicia sesión con una suscripción vigente de MLB.TV que incluya acceso al partido. No necesitas autenticar un proveedor de televisión de pago bajo las condiciones internacionales publicadas por MLB.
|Estados Unidos
|Viernes 23 de octubre: 20:00 ET, 19:00 CT, 18:00 MT y 17:00 PT.
|Sí, pero requiere autenticación adicional. Una suscripción de MLB.TV no habilita por sí sola la transmisión en vivo.
|Debes tener una suscripción elegible de MLB.TV y recibir FOX mediante un proveedor de TV de pago participante. Después, autentica ese proveedor en el acceso de postemporada de MLB.TV.
Cómo ver el Juego 1 por MLB.TV EN VIVO Rays vs. Brewers desde México
Los aficionados ubicados en México pueden seguir Rays vs. Brewers en vivo mediante el acceso internacional de MLB.TV. La plataforma confirma la disponibilidad internacional de la postemporada, con Canadá como excepción, por lo que no exige en México la autenticación de un operador de televisión que sí aplica en Estados Unidos. El encuentro comienza a las 18:00 horas del centro del país.espndeportes.
¿Qué necesitas para verlo por MLB.TV en Estados Unidos?
En Estados Unidos, MLB.TV funciona con una condición adicional durante esta Serie Mundial: debes acreditar que recibes FOX a través de un proveedor de televisión de pago participante. No basta con iniciar sesión en una cuenta de MLB.TV; también hay que completar la autenticación del operador correspondiente. Entre los proveedores que MLB enumera para FOX figuran DirecTV, Dish, Spectrum, Cox y Verizon Fios, entre otros.
Si no cuentas con esa combinación de suscripciones, las alternativas oficiales para Estados Unidos son FOX y FOX Deportes en televisión, además de FOX One por streaming. FOX Deportes permite seguir la cobertura en español. Estas vías son distintas del acceso condicionado que ofrece MLB.TV para sus suscriptores estadounidenses.