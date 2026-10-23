La Serie Mundial 2026 de la MLB tendrá un campeón inédito: los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se enfrentarán por el primer título de sus historias. Milwaukee vuelve al Clásico de Otoño después de 44 años tras barrer 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Tampa Bay, por su parte, eliminó a los Guardianes de Cleveland en seis juegos y conquistó su tercer banderín de la Liga Americana. Dos caminos distintos y una misma cuenta pendiente: levantar por primera vez el trofeo de las Grandes Ligas.

Para seguir el Juego 1 entre Milwaukee Brewers y los Rays de Tampa Bay EN VIVO y EN DIRECTO puedes hacerlo vía MLB TV desde México y Estados Unidos. A continuación, conoce cómo y dónde seguir la cobertura por TV y cualquier plataforma digital.

Cómo ver MLB TV EN VIVO el Juego 1 entre Rays vs. Brewers por TV y Online

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial 2026 se disputará este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. Comenzará a las 18:00 horas del centro de México y a las 20:00 ET de Estados Unidos. Se podrá seguir por MLB.TV en ambos países, pero las condiciones de acceso son diferentes: en Estados Unidos, la suscripción por sí sola no basta para verlo en vivo.

País Fecha y horario del Juego 1 ¿Se puede ver en vivo por MLB.TV? Cómo acceder y qué necesitas México Viernes 23 de octubre, 18:00 horas del centro de México. Sí. México está incluido en la disponibilidad internacional de los juegos en vivo de postemporada. Inicia sesión con una suscripción vigente de MLB.TV que incluya acceso al partido. No necesitas autenticar un proveedor de televisión de pago bajo las condiciones internacionales publicadas por MLB. Estados Unidos Viernes 23 de octubre: 20:00 ET, 19:00 CT, 18:00 MT y 17:00 PT. Sí, pero requiere autenticación adicional. Una suscripción de MLB.TV no habilita por sí sola la transmisión en vivo. Debes tener una suscripción elegible de MLB.TV y recibir FOX mediante un proveedor de TV de pago participante. Después, autentica ese proveedor en el acceso de postemporada de MLB.TV.

Cómo ver el Juego 1 por MLB.TV EN VIVO Rays vs. Brewers desde México

Los aficionados ubicados en México pueden seguir Rays vs. Brewers en vivo mediante el acceso internacional de MLB.TV. La plataforma confirma la disponibilidad internacional de la postemporada, con Canadá como excepción, por lo que no exige en México la autenticación de un operador de televisión que sí aplica en Estados Unidos. El encuentro comienza a las 18:00 horas del centro del país.espndeportes .

¿Qué necesitas para verlo por MLB.TV en Estados Unidos?

En Estados Unidos, MLB.TV funciona con una condición adicional durante esta Serie Mundial: debes acreditar que recibes FOX a través de un proveedor de televisión de pago participante. No basta con iniciar sesión en una cuenta de MLB.TV; también hay que completar la autenticación del operador correspondiente. Entre los proveedores que MLB enumera para FOX figuran DirecTV, Dish, Spectrum, Cox y Verizon Fios, entre otros.

Si no cuentas con esa combinación de suscripciones, las alternativas oficiales para Estados Unidos son FOX y FOX Deportes en televisión, además de FOX One por streaming. FOX Deportes permite seguir la cobertura en español. Estas vías son distintas del acceso condicionado que ofrece MLB.TV para sus suscriptores estadounidenses.

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)