MILWAUKEE, WISCONSIN (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- Cobertura oficial de Nu9ve (Canal 9) EN VIVO GRATIS para ver Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers hoy por la Jornada 1 de la Serie Mundial MLB 2026 en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MILWAUKEE, WISCONSIN (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- Cobertura oficial de Nu9ve (Canal 9) EN VIVO GRATIS para ver Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers hoy por la Jornada 1 de la Serie Mundial MLB 2026 en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays abrirán este viernes 23 de octubre la Serie Mundial 2026 en el American Family Field de Milwaukee, con el primer lanzamiento programado para las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p. m. ET). La transmisión para el público mexicano estará disponible por Canal 9 de Nu9ve, en televisión abierta, y por ViX, mediante streaming. El encuentro marcará el inicio de una final en la que ambas franquicias buscan conquistar por primera vez el Campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? Puedes sintonizar Nu9ve por señal abierta o mediante los operadores de televisión de paga que incluyen el canal en su programación. Si prefieres verlo por Internet, ViX es la opción digital anunciada por TelevisaUnivision para seguir el Juego 1 de la Serie Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

La señal de Nu9ve estará disponible por televisión abierta en las zonas de cobertura y a través de distintos servicios de televisión de paga en México. Estos son los números de canal publicados para los principales operadores:

OperadorNúmero de canal
Televisión abierta9.1
Totalplay9 y 109
izzi109
Star TV189
Sky1150 HD

La numeración puede variar según el servicio, la localidad y la configuración del proveedor. Si no encuentras Nu9ve en tu televisor, consulta la guía de canales de tu operador antes del comienzo del encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, puedes seguir el Juego 1 mediante ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que transmitirá la Serie Mundial 2026 en México.

Para acceder a la transmisión online, ingresa al sitio web o abre la aplicación de ViX, busca la programación deportiva y selecciona el partido entre Milwaukee y Tampa Bay. Comprueba las condiciones de acceso indicadas para el encuentro, ya que la disponibilidad de una transmisión no implica necesariamente que esté incluida en la modalidad gratuita.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV.
  • Android TV y Google TV.
  • Roku y Apple TV.
  • Chromecast.
  • Teléfonos Android y iPhone.
  • Tabletas.
  • Computadoras con navegadores web compatibles.

Antes del inicio del partido, verifica que la aplicación esté disponible en tu dispositivo y que puedas acceder a la transmisión desde México.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Rays vs. Brewers por la Serie Mundial MLB 2026

PartidoRays vs. Brewers en vivo
CompeticiónSerie Mundial MLB 2026
FechaViernes 23 de octubre de 2026
Horario en México18:00 horas, Tiempo del Centro
Horario en Estados Unidos8:00 p. m. ET
EstadioAmerican Family Field
CiudadMilwaukee, Wisconsin
TV en MéxicoCanal 9 de Nu9ve
Streaming en MéxicoViX

La Serie Mundial se disputa al mejor de siete juegos y el primer equipo que consiga cuatro victorias será campeón. Milwaukee recibirá los dos primeros encuentros antes de que la serie se traslade a la sede de Tampa Bay.

MLB TV, ESPN, DISNEY PLUS, FOX, CANAL 9 EN VIVO - ver Juego 1 de RAYS vs. BREWERS por Serie Mundial 2026 | VIDEO
El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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