Con el cambio de clima y las variaciones de temperatura durante el día, mantener una rutina de entrenamiento puede ser un reto. Sin embargo, esta etapa también es una oportunidad para ajustar hábitos, fortalecer el cuerpo y sostener la constancia.

Entrenar en los meses más fríos ayuda a conservar la energía, reducir el sedentarismo y mantener el rendimiento físico. La clave está en adaptar la rutina, calentar correctamente y elegir ejercicios que permitan trabajar el cuerpo de forma progresiva y segura.

Bajo esa línea, especialistas en entrenamiento de Smart Fit comparten algunas recomendaciones para seguir activos durante esta temporada:

1. No detener la rutina, sino adaptarlaEl cambio de clima no tiene por qué significar una pausa. Se puede optar por sesiones más cortas, entrenamientos de fuerza moderados o rutinas enfocadas en movilidad y activación. Lo importante es mantener el hábito.

2. Darle más importancia al calentamiento: Durante los días fríos, el cuerpo puede tardar más en entrar en ritmo. Por eso, es recomendable iniciar con movilidad articular, activación progresiva y algunos minutos de cardio suave antes de ejercicios más intensos.

3. Priorizar el entrenamiento de fuerza: El trabajo con máquinas y peso guiado permite entrenar con mayor control, mejorar la técnica y fortalecer distintos grupos musculares. Además, ayuda a avanzar de forma progresiva según el nivel de cada persona.

4. Probar nuevos ejercicios para recuperar la motivación: Variar la rutina puede ayudar a mantener la motivación y activar el cuerpo de nuevas formas. Máquinas como el V-Squat, la Elevación Pélvica y el Remo Barra T permiten trabajar piernas, glúteos y espalda con mayor control. Algunas sedes de Smart Fit, como Real Plaza Primavera y La Fontana, ya cuentan con estos equipos, lo que permite complementar el entrenamiento con movimientos más específicos y dinámicos.

5. Cuidar la recuperación y la hidratación: Aunque la sensación de sed puede disminuir en días más fríos, el cuerpo sigue necesitando una adecuada hidratación. Asimismo, descansar bien y respetar los tiempos de recuperación es clave para evitar sobrecargas y sostener el rendimiento en el tiempo. La constancia no depende solo de entrenar, sino también de permitir que el cuerpo se recupere correctamente.

Entrenar en cambio de clima no se trata de exigirle más al cuerpo, sino de encontrar una rutina realista que acompañe el bienestar diario. Con una planificación adecuada, espacios cómodos y ejercicios que se adapten a cada objetivo, esta temporada puede convertirse en una oportunidad para fortalecer hábitos y mantenerse activo durante todo el año.