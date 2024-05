76ers vs. Knicks juegan este 2 de mayo, desde las 8:00 p.m. (tiempo del este), desde el Wells Fargo Center por el juego 6 de los playoffs NBA. El duelo se llevará a cabo este jueves con transmisión en ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Los Philadelphia 76ers lograron una remontada épica en el Juego 5 contra los New York Knicks, liderados por Tyrese Maxey, quien anotó siete puntos en los últimos 28.9 segundos para asegurar una victoria en tiempo extra de 112-106. Esta victoria ha llevado la serie de regreso a Filadelfia con los Knicks liderando 3-2, en una serie marcada por su intensidad y competencia. Con el Juego 6 programado para el jueves por la noche, tanto los Knicks como los 76ers se están preparando para otro enfrentamiento tenso, conscientes de que cada posesión cuenta en una serie tan reñida. Así mismo, recomendamos no buscarlo por señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, anotaciones y más detalles en Depor.

Sixers vs. Knicks EN VIVO - Juego 4: transmisión de los playoffs de NBA 2024 (Video: @Sixers)