Este sábado comenzó con buenas noticias para el deporte peruano. Luego de dos días de competencia, Evelyn Inga coronó una excelente participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo al llevarse la medalla de oro en marcha, confirmado así que está pasando por el mejor momento de su carrera deportiva. Completando un tiempo de 1:32.46 en 20 kilómetros, nuestras compatriota no pasó apuros para subirse en lo más alto del podio.

Recordemos que en el torneo que se viene realizando en Cuiabá, Brasil, la delegación peruana está conformada por 21 deportistas que comenzaron a competir desde el viernes 10 de mayo y culminarán el domingo 12. Así pues, la nacida en Huancayo dio el primer paso para que nuestros representantes regresen al Perú con la frente en alto y varios triunfos. Estamos seguros de que este solo será el comienzo de varios triunfos.

Hay que considerar que este Campeonato Iberoamericano de Atletismo también participarán las siguientes delegaciones: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Santo Tomás y Príncipe, Uruguay, y Venezuela. Sin duda, será todo un reto para nuestros compatriotas.

Recordemos que esta medalla de oro para Evelyn Inga hace que tengamos altas expectativas en lo que será su participativo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ya está clasificada. Recordemos que el 29 de octubre del año pasado, luego de culminar en el séptimo lugar del Gran Premio Cantones en La Coruña, la huancaína obtuvo su boleto para estar presente en el torneo que se disputará en Francia. Aquella vez completó 1:27.32 de tiempo en 20 kilómetros.

Evelyn Inga clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: Difusión)

En una entrevista que le concedió a El Peruano en marzo de este año, Evelyn Inga reveló que el deporte no siempre fue su prioridad, pues su familia –especialmente su madre– le pedía que estudiara una carrera profesional ya que de eso iba a depender su futuro. Sin embargo, conforme pasaron los años y fue consiguiendo medallas, todos comenzaron a valorar su esfuerzo y dedicación por salir adelante en lo que más le gusta, algo que ahora dimensiona y la llena de orgullo.

“Cuando empecé pensaba que el deporte era una pérdida de tiempo. Mi mamá me decía que hay que estudiar una carrera profesional para tener algo en el futuro; ahora, al ver mis logros me dice por qué no hice que todos mis hijos hagan deporte, y eso me alegra. Me emociona ver cómo el deporte se valora, sobre todo en carreras, maratón, y ver a niños, adolescentes practicando el deporte”, manifestó.

Inga ocupó el cuarto lugar en el último Mundial de Marcha que se desarrolló en Turquía, una experiencia que seguro le servirá de mucha ayuda para cuando tenga competir en París 2024, algo que para ella es todo un sueño. “París 2024 es un sueño para cada atleta y se me se ha hecho realidad. Todo atleta quiere llegar a unas olimpiadas, pero lo que no me esperaba es estar entre las 10 mejores atletas del mundo. Agradezco que con mis 25 años tenga mayor madurez”, agregó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR