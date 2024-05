Este domingo 19 de mayo se realizará la icónica maratón de adidas, RIMAC LIMA 42K, la fiesta del running más grande del país que congregará a 18 mil participantes. El horario de concentración de todos los participantes será desde las 4 a.m. Mientras que el horario de partida de los 10K será a las 5:30 a.m. y los de 21K junto a los de 42K partirán a las 6:00 a.m.

Rutas

La ruta tendrá como base la que se utilizará en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los participantes de las 3 modalidades partirán desde la Av. Larco (frontis de la Municipalidad de Miraflores), y seguirán por la Av. Arequipa. En el caso de los de 21K, llegarán hasta Paseo de los Héroes Navales en Cercado de Lima. Mientras que los de 42K tendrán la misma ruta que la de 21K, pero realizando 2 vueltas. La llegada de las modalidades de 10K y 21K será en la Av. Diagonal, cerca al parque Kennedy; mientras que la de 42K será en la Av. Larco.

Puntos de hidratación

La maratón de adidas, RIMAC | LIMA 42K de adidas contará con 7 puntos de hidratación, adicionales a los que habrá en la llegada, que permitirá a los participantes refrescarse y mantenerse hidratados durante toda la carrera.

Los runners de 10K tendrán 3 módulos para hidratarse. Mientras que los de 21K contarán con 6 y los de 42K tendrán 14 (7 por cada vuelta). Las 3 rutas contarán con estos puntos debidamente distribuidos en lugares estratégicos, para que los competidores puedan tomar bebida hidratante o agua, de acuerdo con su preferencia.

Desvíos

Por otro lado, durante la carrera se cerrará el tránsito de algunas avenidas de los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Cercado de Lima. Entre las avenidas en mención están Arequipa, Petit Thouars, Pardo, Larco, Paseo Colón, Paseo de los Héroes Navales, el malecón de Miraflores, entre otras.

Cabe señalar que el cierre parcial de las calles que conforman la ruta de la maratón de adidas, RIMAC | LIMA 42K y calles aledañas, será desde las 4:30 a.m. Además, desde las 5:30 a.m. hasta la culminación de la carrera, la totalidad de la ruta se encontrará 100% cerrada al tránsito.

Asimismo, tener en cuenta que desde el sábado 18 a las 6:00 p.m. se cerrarán para el tránsito vehicular las siguientes vías: avenida Larco (cuadras 1 a 5), avenida Diagonal (cuadras 1 a 5), calle Diez Canseco (cuadras 1 y 2), calle Cantuarias (cuadras 1 y 2), calle Esperanza (cuadras 1 y 2), calle Manuel Bonilla (cuadras 1 y 2), calle Schell (cuadras 1 a 5) y el ingreso al óvalo de Miraflores. Se habilitarán rutas alternas en ambos sentidos, las cuales incluyen las avenidas como Santa Cruz, Petit Thouars, Ricardo Palma y Paseo de la República.

Teniendo en cuenta estos puntos, te invitamos a disfrutar de un evento sin precedentes, que genera comunidad y amor por el deporte. Anima a los participantes y vive la fiesta más grande del running.





