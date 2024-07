Los Juegos Olímpicos de París 2024 comienzan este miércoles 24 de julio con el inicio de varias de sus competiciones más importantes. Entre los eventos más esperados está el partido de rugby 7 entre Los Pumas 7s y Kenia, que será uno de los primeros enfrentamientos y promete ofrecer un espectáculo emocionante. Para la selección argentina, conseguir una victoria en este partido inaugural es crucial para colocarse en una buena posición en la tabla desde el principio. Por otro lado, los equipos africanos están decididos a causar sorpresa y luchar por una medalla. En Depor, te ofreceremos toda la información necesaria sobre la hora del partido, dónde verlo y otros detalles importantes.

Este será el primer partido del Grupo B en el rugby sevens de los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, busca ganar la medalla de oro en lo que ha sido su mejor año hasta ahora. Su objetivo es superar la medalla de bronce que obtuvieron en Tokio 2020. Como campeones actuales del Circuito Mundial, Los Pumas 7s son uno de los equipos más fuertes en esta disciplina y enfrentan la presión de mantener su estatus de élite.

Durante la temporada 2024 del Circuito Mundial de Seven, la escuadra argentina se destacó por su rendimiento excepcional. Ganaron tres de las siete etapas del circuito: en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver. Acumulando un total de 106 puntos, lograron superar a Irlanda por dos puntos y a Nueva Zelanda por 13. Gracias a su consistente desempeño a lo largo de la temporada, aseguraron el título de la etapa regular.

El único contratiempo para el equipo argentino fue la derrota en la Gran Final del Circuito Mundial de Seven, celebrada en Madrid contra Francia. A pesar de que esta derrota fue un golpe duro al final de la temporada, la reciente recuperación de Marcos Moneta (se desempeña como fullback o wing) de una lesión devolvió el optimismo al equipo, que busca obtener la ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

El plantel argentino para los Juegos Olímpicos está compuesto por Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mere, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade. Rodrigo Isgró, quien está sancionado por una tarjeta roja recibida en un test match contra Francia previo a los Juegos Olímpicos y podría estar disponible solo para los cuartos de final, y Santiago Vera Feld están como reservas.





¿A qué hora juegan Los Pumas 7s vs. Kenia?

En su debut, Los Pumas 7s vs. Kenia se jugará este miércoles 24 de julio a las 9:00 de la mañana en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 11:00 a.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 10:00 a.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.





¿En qué canal ver Los Pumas 7s vs. Kenia?

El encuentro entre Los Pumas 7s y Kenia será transmitido a través de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Argentina, se transmitirá por TV Pública, TyC Sports y DSports. En Chile, será transmitido por Chilevisión; en Colombia, por Caracol Sports; y en Ecuador, por RTS. En España, a través de Eurosport. Vía streaming estará disponible en RTVE Play y MAX.





¿Dónde jugarán Los Pumas 7s vs. Kenia?

El partido entre Los Pumas 7s y Kenia, que marcará el debut de ambos equipos en el rugby seven de los Juegos Olímpicos de París 2024, se disputará en el Stade de France. Este emblemático estadio, ubicado en Saint-Denis, un municipio al norte de la capital francesa, fue inaugurado el 28 de enero de 1998 con un encuentro de fútbol entre Francia y España. Con una capacidad para 81,338 espectadores, el Stade de France es el mayor estadio de Francia y uno de los más importantes del país.

El Estadio de Francia es un recinto deportivo situado en Saint-Denis. (Foto: Difusión).





