Fue la primera peruana clasificada, la que abrió el camino para los otros 25 que estarán en París 2024. Gladys Tejeda aseguró su boleto en diciembre del 2022 y, desde ese momento, ha estado manejando su calendario sin presión alguna. La fondista estuvo en Santiago 2023, donde consiguió la medalla de bronce, y en diferentes bases de entrenamiento, desde Kenia hasta Estados Unidos, todo para llegar al 100% a la capital francesa y sumar sus cuartos Juegos Olímpicos.

Presente en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, Tejeda sabe lo que es afrontar una maratón. A sus 38 años, confía en que la experiencia jugará a su favor y será determinante en momentos claves durante la prueba. Depor conversó en exclusiva con la atleta de Junín para que nos dé mayores detalles de su preparación, saber qué versión veremos el 11 de agosto y cuál será su objetivo en París 2024.

Ya estamos a poco de los Juegos Olímpicos, ¿cómo te encuentras?

Estoy muy bien, me encuentro entrenando ya casi en la etapa final, así que estoy yendo por buen camino y lo importante es hacer un buen papel en París.

¿Cómo vienen siendo estos entrenamientos previos?

Gracias al apoyo de mis auspiciadores, como Toyota, a mi familia y al Perú entero, me encuentro en Arizona para poder buscar un clima similar al que habrá en París. Será verano y habrá mucho calor; por ello, con mi técnico, hemos planeado diferentes campamentos. Este año (en mayo), iniciamos un campamento exclusivo en Kenia, luego estuvimos en España, en Madrid, en una competencia que nos fue bien como una evaluación previa y al final del campamento estamos en Arizona, eso nos va ayudar bastante para poder desenvolverme mejor.

Has estado en tres lugares con temperaturas altas, ¿ya estás acondicionada por así decirlo para el calor de París?

Exactamente. Yo compito el 11 de agosto y creo que va a ser el pico más alto en el clima en París, la intensidad se va a sentir. Viendo todo eso y el recorrido, decidimos justo tener estas bases de entrenamiento en Kenia y para rematar en Arizona, donde está haciendo muchísimo calor. Creo que en ese punto no voy a tener problemas y me da confianza, no solo yo, porque acá también hay deportistas de otros países preparándose.

Fuiste la primera clasificada de Perú en diciembre del 2022. Eso te dio la posibilidad de manera mejor tu calendario...

Sí, gracias a Dios, pude clasificarme y eso pasó sin darme cuenta. Yo siempre estuve saliendo fuera para hacer competencias y me fui a Valencia, porque tenía programada una maratón. En ese momento no sabía ni cuánto se necesitaba para clasificar, no sabíamos aún. Competí en diciembre del 2022 y, en enero, la World Athletics comunica que desde noviembre pasado lo que hayan hecho la marca están clasificados. Eso me dio tranquilidad, incluso de ya no correr otra maratón hasta Santiago 2023. Después de los Panamericanos tuve un descanso, porque quería llegar al 100% a los Juegos Olímpicos. Estoy muy feliz de haber hecho este proceso de clasificación con tiempo, estoy motivada, me he dado hasta el espacio de no competir en otra maratón este año. Eso me da fortaleza para llegar más descansada, con menos estrés, porque entrenar para una maratón no es fácil, son mínimo tres meses de preparación. Con esto, hice un buen entrenamiento y buena dosificación, me da seguridad de que iré con todo a París 2024.

En conclusión, ¿llegarás al 100% para competir en París?

Exacto. Quiero llegar bien de salud, lo demás ya todo está hecho. Los entrenamientos ya casi están terminados y estamos a puertas, solo queda prepararse un poquito más, meterle un poco más a los entrenamientos, hacerlos más intensos y después ya es todo recuperación.

Con 38 años y a punto de cursar tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿la experiencia va a estar a tu favor?

Sí, tienes razón, para una maratón se requiere la madurez, los años de experiencia, los años de trabajo. En las pruebas de velocidad, si se te va un segundo, pierdes todo. En la maratón no es así. Ahí tienes que ver muchas cosas, son muchos kilómetros, se cuenta la experiencia, la preparación, la motivación y todo. Asistí a tres Juegos Olímpicos, sé lo que es ser novata, ya he pasado por todas esas cosas, la experiencia puede favorecer un poco también. Mentalmente, psicológicamente, favorece porque llegas con una madurez, con la idea de querer hacer bien las cosas y con más responsabilidad. Para una maratón, hay que estar muy maduros, tanto físicamente como psicológicamente, hay que entrar a una etapa de cierta madurez para llevar el cuerpo al límite.

¿Cuál es tu objetivo en París?

El objetivo que tengo es más ambicioso que en los otros Juegos, no me puedo presionar con una medalla, pero voy a tener que hacer un mejor desenvolvimiento que en los anteriores Juegos. Necesito hacer una presentación diferente y si es posible hacer historia. Todo es posible.

Esta vez vamos a tener equipo completo en maratón femenina y hasta una suplente, ¿qué decir al respecto?

El atletismo en Perú ha dado un giro y eso es también por la motivación que se dio luego de los últimos Juegos Panamericanos que se realizaron en Lima. Eso ha servido para que más chicas ingresen al mundo del atletismo y se motiven. Me alegra que tengamos equipo completo, pasó igual en 2012 con una de reserva, han pasado 12 años y vamos a tener otra vez así, eso da mucho gusto.





