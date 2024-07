Hace tres años, Lucca Mesinas fue parte de un momento histórico: el debut del surf como deporte olímpico en las playas de Japón. El mancoreño llegó hasta cuartos de final y se quedó a una ronda más de poder pelear por alguna medalla, esa revancha que buscará cobrarse París 2024. El tablista nacional está a poco de tener su segunda presentación en unos Juegos Olímpicos, esta vez en Tahití, lugar designado para las competencias de tabla.

Lucca Mesinas, quien consiguió su cupo olímpico al ganar el oro en Santiago 2023, conversó con Depor previo a su participación en París 2024 para conocer cómo se ha preparado para estos Juegos Olímpicos, en qué momento llega, la opinión sobre sus rivales en su primer heat y qué objetivos se plantea en esta oportunidad.

Entramos en la cuenta regresiva, ¿cómo estás viviendo estos días a poco de París 2024?

Sí, de todas maneras súper emocionado de que ya vengan los Juegos Olímpicos, entrenando un montón, más que todo ahorita entrenando la parte física, porque las olas de acá de Perú no soy muy parecidas a las de Tahití. Estoy tratando de prepararme más que todo físicamente para llegar lo más fuerte posible y representar a Perú..

¿Cómo ha sido tu preparación en estos últimos meses?

He estado haciendo el Challenger Series, que forma parte del circuito de la WSL. Lamentablemente, no me ha ido muy bien en las rondas que he tenido, pero también hice una base de entrenamiento en Teahupoo (Tahití), me quedé un mes ahí entrenando para conocer las olas y todo, por ese lado contento. En la WSL, no me ha ido muy bien, así que estoy picón por ese lado, pero estoy más enfocado ahora en los Juegos Olímpicos.

¿Qué tal son las olas en Tahití?

Fui tres veces, la playa es increíble alucinante, es una ola muy buena, súper fuerte, se puede correr de todos los tamaños. Cuando está grande, es una ola súper fuerte, peligrosa, ahí sí no es tan fácil correr, pero hemos estado ahí entrenando y practicando. En general, creo que van a ser olas muy buenas para el público, porque son olas vistosas para hacer tubos.

¿Cuándo compites?

Las competencia del surf en París empiezan el 27, es el primer día de espera. Podría comenzar ese día, si las olas están buenas. es hasta el 4 de agosto. Es decir, pueden elegir entre esos días, puede que arranca el 27 o al día siguiente según como estén las olas.

¿No vas a estar entonces en la inauguración?

No, porque voy a estar al otro lado del mundo, el 21 debo estar allá en Tahití y no hay forma de llegar y volver.

Ya conoces a tus rivales en tu heat, Kaluli Vaast de Francia y Griffin Colapinto de Estados Unidos, ¿qué decir sobre ellos?

Conozco a todos los que van a participar, sé cómo corren todos. Los dos que me tocan son súper buenos, uno es local es tahitiano, pero representa a Francia y el otro fue el segundo mejor del mundo el año pasado, va a ser difícil, pero yo me veo bien y preparado para ese heat. Estoy listo y yo creo que mis habilidades en ese tipo de olas están al mismo nivel que ellos; lo más importante es competir bien, lo veo como un buen heat para arrancar la competencia.

En Tokio 2020, llegaste hasta los cuartos de final, ¿cuál es el objetivo ahora?

A mí no me gusta decir que voy a ganar la medalla de oro, porque el surf es un deporte impredecible, no sabes qué va a pasar, todo puede pasar con las olas, pero es imposible decirte que en mi mente no está en ganar la medalla de oro, es lo que quiero, la meta es esa. Quiero enfocarme en competir bien todos mis heats y representar bien a Perú.

Superar también esos cuartos de final...

Exacto, porque me quedé a una ronda de poder pelear por la medalla, me quedé con las ganas, pero no puedo fijarme mucho, porque hay que pasar varias rondas, hay que ir heat a heat, pensando en cómo ganarle a cada uno de mis rivales.

Mensaje final...

Que voy a dejar todo, estoy súper enfocado, que les prometo que voy a dejar todo en cada uno de mis heats. También agradezco a mis auspiciadores que me apoyan para poder llegar a cada uno de mis eventos. Uno de ellos es Toyota, así que agradecido con ellos.

Clasificados del ‘Team Perú’ a París 2024

1.- Gladys Tejeda (Maratón) – Atletismo

2.- Cristhian Pacheco (Maratón) – Atletismo

3.- Thalia Valdivia (Maratón) – Atletismo

4.- Luz Mery Rojas (Maratón) – Atletismo

5.- Kimberly García (Marcha atlética) – Atletismo

6.- Mary Luz Andía (Marcha atlética) – Atletismo

7.- Evelyn Inga (Marcha atlética) – Atletismo

8.- César Rodríguez (Marcha atlética) – Atletismo

9.- Stefano Peschiera (Ilca 7) – Vela

10.- Florencia Chiarella (Ilca 6) – Vela

11.- María Belén Bazo (iQFOiL) – Vela

12.- Daniella Borda (Skeet) – Tiro

13.- Nicolás Pacheco (Skeet) – Tiro

14.- Inés Castillo (Individual) – Bádminton

15.- Lucca Mesinas (Shortboard) – Surf

16.- Sol Aguirre (Shortboard) – Surf

17.- Alonso Correa (Shortboard) – Surf

18.- María Bramont-Arias (Aguas abiertas) – Natación

19.- Adriana Sanguineti (W1x) – Remo

20.- Valeria Palacios (LW2x) – Remo

21.- Alessia Palacios (LW2x) – Remo

22.- María Luisa Doig (Espada) – Esgrima

23.- McKenna DeBever (100 metros espalda y 200 metros combinado) – Natación

24- Joaquín Vargas (200 y 400 metros estilo libre) – Natación

25.- Juan Postigos (-66 kg) – Judo

26.- Luis Henry Campos (Marcha Atlética) - Atletismo





