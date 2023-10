¡Imposible perdértelo! La Selección de Argentina, tras vencer 59-5 a Chile, sumó su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Rugby. Ahora, los ‘Pumas’ se alistan para afrontar su próximo reto en la cita mundialista ante nada menos que Japón. Los dirigidos por Michael Cheika jugarán nuevamente en el Stafe de la Beaujoire, para disputar la quinta y última fecha de la Fase de Grupos. En los siguientes párrafos, conoce la fecha y horarios del próximo partido del combinado argentino.

La escuadra asiática marcha en el tercer lugar del Grupo D. En su primer cotejo, triunfó ante Chile (42-12), pero en la segunda jornada cayó ante Inglaterra (34-12). Eso sí, en su último encuentro, pudo vencer a Samoa por 29-22, resultado que buscará repetir ante Argentina.

Japón es una la selecciones que está acostumbrada a dar sorpresas en el Mundial de Rugby. En la edición del 2019, donde fueron locales, superaron a Escocia (28-21) e Irlanda (19-12). Pero, es no fue todo. Anteriormente, en 2015, vencieron a Sudáfrica, una de las potencias en el deporte, por 34-32.

Cabe resaltar que los ‘Pumas’ llegan con cierta ventaja ante el conjunto nipon. Y es que mirando la tabla de posiciones, en caso de un hipotético empate, lograrían el tan ansiado boleto a cuartos de final. Al día de hoy, suman 9 unidades, misma cantidad que el combinado asiático, pero con un mayor coeficente de +46 ante +14.

En relación al historial entre ambos equipos, Argentina solo se enfrentó en seis ocasiones ante Japón. Su última contienda se llevó a cabo en 1999 en Cardiff. En aquella ocasión, la ‘Albiceleste’ triunfo por 33-12. En total, el combinado sudamericano ganó cinco y los nipones uno.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Japón?

El partido entre Argentina vs. Japón, por la quinta fecha del Mundial de Rugby, está programado para disputarse el domingo 8 de octubre en el Estadio de la Beaujoire, de Nantes. La contienda iniciará desde las 6:00 de la mañana (hora peruana y dos más en Argentina).

Argentina vs. Japón: ¿en qué canales ver?

El Argentina vs. Japón se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, TV Pública, DirecTV Sports, DTVGO y Mega en toda América Latina. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR