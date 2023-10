El atleta nacional de 24 años venció al estadounidense Malik Lewis por decisión unánime en Las Vegas, estiró su racha a 11 victorias seguidas y convenció a Dana White para reclutarlo y convertirse así en el séptimo peruano dentro de la UFC en estos momentos. Y ya de vuelta en Lima, James Llontop conversó con Depor sobre lo que fue su pelea en el Contender Series y lo que le espera en la categoría de peso ligero (70 kilos). Además, señaló lo duro que fue alcanzar el objetivo de entrar a la prestigiosa compañía.

Venciste por decisión a Lewis, pero él intentó siempre derribarte, ¿era la pelea que esperabas?

Si claro, sabíamos que él iba a intentar buscar los derribos y las retenciones en el piso para poder finalizarme, pero en el campamento estuvimos manejando esas situaciones y esas posiciones y así pude lidiar con los derribos y con los intercambios en la jaula.

Con tu contrato y tu gran momento, ¿sientes que estás viviendo un sueño?

El sueño comenzó desde cero, yo siempre tuve claras mis metas y siempre supe cuáles eran mis objetivos, pero tuve paciencia, esperé mi momento y ahora ya siendo un peleador de UFC siento que las cosas se logran si tú le pones esfuerzo y toda la dedicación.

En la previa de la pelea, sufriste algunas complicaciones por el corte de peso, ¿la pelea estuvo en riesgo?

Viajé a Las Vegas con 75 kilos y el corte de peso lo hice tomando agua, pero sí se me complicó días antes. Por mi cabeza pasó que la pelea podía caerse, porque estaba con kilos muy arriba antes del pesaje, lidié con eso y salí adelante.

Pero a la hora de la pelea, ¿estabas a tu 100%?

No, no diría que estuve a un 100%. Siento que por eso no pude finalizar la pelea, pero tampoco es que me haya sentido mal. En mi mente siempre estuvo llevarme el contrato, tuve que lidiar con todo, viajar deshidratado, sin comer relativamente mucho, porque ya en ese momento solo estaba ingiriendo agua y comía muy poco.

James Llontop tiene un récord de 14-2 como peleador profesional. (Getty)

Eras de pelear en 77 kilos, pero ahora ingresar a la UFC en 70 kilos, ¿te vas a quedar en esa categoría?

Sí, mi plan es estar en un peso óptimo, no subirme tanto ni estar muy abajo, sino en un peso adecuado. El día de la pelea tuve que marcar 70 kilos, pero usualmente estoy en 90, bajo 20 kilos. Eso lo veo con una dieta para poder bajar, para no complicarme tendría que estar en unos 78 u 80 kilos como máximo, ese es mi plan de ahora en adelante.

¿Cuándo te gustaría debutar en la UFC?

Quiero pelear en diciembre y si no se puede, a principios del próximo año, yo creo que ahí sería, porque ya hay propuestas así que queda esperar y entrenar. Quiero dar el batacazo en una división muy peleada como la de los 70 kilos, llegará mi momento.

Tienes una carrera de seis años como peleador profesional, has pasado por mucho en tan poco tiempo...

Sí, desde niño siempre supe que quería entrar a la UFC, sabía de Pride, de Warrior y poco a poco empecé a entrenar, en mi barrio siempre hubo escuelas de muay thai, boxeo. En la calle, había situaciones donde uno se tenía que defender y en el mismo barrio la gente se ponía a boxear, eso siempre estuvo en mi hábitat. Poco a poco fui metiéndome más a las peleas y empecé en 2015 como amateur, luego fui escalando, incursioné en el muay thai, peleé en un Mundial y luego volví a las MMA y ahora estoy aquí feliz.

Vienes de un barrio ‘picante’ en Chorrillos, ¿el deporte te rescató?

Sí, literalmente me rescató, porque ahorita quién sabe dónde estaría, dé repente estaría en la calle haciendo ‘X’ cosas para sobrevivir. Yo soy de La Paradita, es un barrio movido por así decirlo, el barrio te brinda malicia y las ganas de siempre salir adelante, ya uno mismo tiene que tomar sus decisiones. Yo siempre supe dónde quería llegar, gracias a Dios manejé bien mis cosas, hubo gente que me supo guiar y ahora estamos aquí.

Este año fue muy bueno para Perú en Contender Series, tres peleadores, tres contratos y ahora son siente peruanos en la UFC..

Perú siempre ha sido potencia en las MMA, pero lo que no hemos tenido ha sido exposición tampoco managers de otros países que vean el talento peruano y lo exporten. Ahora que ya estamos trabajando con Jason House todo va a ser más sencillo, ya Kevin Borjas abrió la puerta este año en el Contender Series, luego entró Luis Pajuelo y ahora yo. Siento que el MMA peruano está en constante evolución año tras año, eventualmente van a haber varios campeones peruanos en la UFC.





